نسمة هواء في ريال مدريد تحولت لعاصفة بالبريميرليغ.. خاميس يبدع ويمتع مع إيفرتون

من يتابع الأداء الذي يقدمه النجم الكولومبي خاميس رودريغيز مع إيفرتون، وتحت إدارة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ لا يصدق أنه اللاعب نفسه الذي كان ريال مدريد يريد التخلص منه بأي مبلغ.

وتحول خاميس -هداف مونديال 2014 في البرازيل، وأحد أفضل المواهب وقتها- من نسمة هواء في الليغا إلى إعصار بالبريميرليغ، وخلال 30 يوما فقط أثبت أن بيعه من قبل المرينغي مقابل 25 مليون يورو خطأ لا يغتفر.

فاللاعب اختير من أكثر من صحيفة رياضية ووكالة متخصصة من بين أفضل صفقات الميركاتو الصيفي، كما أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في مباريات فريقه ضد توتنهام ووست بروميتش وكريستال بالاس وبرايتون، وينافس بقوة على جائزة أفضل لاعب بالبطولة الإنجليزية الشهر الماضي.

ووصفت الصحافة الإنجليزية المبلغ الزهيد الذي انتقل به خاميس (29 عاما) من البرنابيو إلى "غوديسون بارك" بأنه "سرقة القرن"، لأن قدراته وإمكاناته ومهاراته تفوق أضعاف المبلغ الذي دُفع فيه، خاصة إذا واصل تقديم المستوى ذاته.

ففي 5 مباريات، سجل خاميس 3 أهداف وصنع مثلها وقاد فريقه إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويأمل جماهير"التوفيز" أن يواصل خاميس عطاءه ويقودهم للفوز على ليفربول جارهم وغريمهم التقليدي في "ديربي الميرسيسايد" بعد استئناف البطولة المتوقفة بسبب المباريات الدولية.

ويبدو أن خسارة "الليفر" من أستون فيلا 7-2 ستكون عاملا مساعدا لإيفرتون، الذي سيواجه بطل أوروبا والبريميرليغ بجرأة ومن دون عقد، خاصة بعد أن كُسرت هيبة رجال يورغن كلوب في "فيلا بارك".