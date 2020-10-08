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كرة قدم

أغلى صفقات الميركاتو الصيفي

8/10/2020

أنفقت الفرق مئات ملايين الدولارات لضم اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية التي أغلقت الاثنين الماضي.

ورغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المالية على النوادي فإنها أصرت على تدعيم صفوفها بحثا عن المجديْن المحلي والقاري.

وبلغت قيمة صفقات انتقال أغلى 10 لاعبين في هذا الميركاتو نحو 800 مليون دولار، وكان تشلسي الرابح الأكبر من هذا الميركاتو الاستثنائي:

  1. النيجيري فيكتور أوسيمين من ليل إلى نابولي: 95 مليون دولار
  2. الألماني كاي هافيرتز من باير ليفركوزن إلى تشلسي: 93 مليون دولار
  3. البرازيلي آرثر ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس: 85.6 مليون دولار
  4. البرتغالي روبن دياز من بورتو إلى مانشستر سيتي: 80.4 مليون دولار
  5. الإسباني ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد إلى يوفنتوس: 76.7 مليون دولار
  6. البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس إلى برشلونة: 71 مليون دولار
  7. الإنجليزي بن تشيلويل من ليستر سيتي إلى تشلسي: 64.8 مليون دولار
  8. الألماني تيمو فيرنر من لايبزيغ إلى تشلسي: 61.6 مليون دولار
  9. الغاني توماس بارتي من أتلتيكو مدريد إلى أرسنال: 58.3 مليون دولار
  10. الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان: 58.3 مليون دولار.
المصدر : مواقع إلكترونية

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