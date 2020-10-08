أغلى صفقات الميركاتو الصيفي

أسدل الستار، أمس الاثنين، عن فترة الانتقالات الصيفية لموسم كرة القدم 2020-2021، ونالت الفرق الإنجليزية نصيب الأسد من الصفقات الكبرى بين الدوريات الخمسة الكبرى حيث تخطت 100 صفقة.
أنفقت الفرق مئات ملايين الدولارات لضم اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية التي أغلقت الاثنين الماضي.
ورغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المالية على النوادي فإنها أصرت على تدعيم صفوفها بحثا عن المجديْن المحلي والقاري.
وبلغت قيمة صفقات انتقال أغلى 10 لاعبين في هذا الميركاتو نحو 800 مليون دولار، وكان تشلسي الرابح الأكبر من هذا الميركاتو الاستثنائي: