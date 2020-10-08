أغلى صفقات الميركاتو الصيفي

تستيقظ كرة القدم الأوروبية من سبات فيروس كورونا على واقع مختلف لما كانت عليه قبل الوباء، سواء بالنسبة للمباريات أو اللاعبين أو المشجعين، ولن يختلف المشهد في سوق الانتقالات الذي قد يتغير للأبد.