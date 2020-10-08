البث الحي
كرة قدم

مليار و250 ألف يورو.. أكثر 12 ناديا إنفاقا على شراء اللاعبين في الميركاتو الصيفي

تشلسي أنفق نحو ربع مليار يورو وتصدر قائمة الأندية الأكثر إنفاقا (رويترز)
تشلسي أنفق نحو ربع مليار يورو وتصدر قائمة الأندية الأكثر إنفاقا (رويترز)
8/10/2020

هيمنت الأندية الإنجليزية على قائمة الفرق الأكثر إنفاقا على شراء اللاعبين في أوروبا والعالم، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت الاثنين الماضي، والتي غاب عنها ريال مدريد بعدم إنفاقه أي يورو، في سابقة فريدة من نوعها.

وضمت القائمة التي نشرتها صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية 12 ناديا، منها 5 أندية إنجليزية، وتصدر تشلسي القائمة، حيث أنفق نحو نصف مليار يورو، تعاقد بها من نخبة من النجوم، ومنهم كاي هافرتز وتيمو فيرنر وبن تشيلويل وحكيم زياش.


وفيما يلي قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على الانتقالات الصيفية:

1- تشلسي الإنجليزي (247 مليون يورو)

2- مانشستر سيتي الإنجليزي (157 مليون يورو)

3- برشلونة الإسباني (124 مليون يورو)

4- يوفنتوس الإيطالي (100 مليون يورو)

5- توتنهام الإنجليزي (98 مليون يورو)

6- إنتر ميلان الإيطالي (97 مليون يورو)

7- أتلتيكو مدريد الإسباني (90 مليون يورو)

8- مانشستر يونايتد الإنجليزي (84 مليون يورو)

9- ليفربول الإنجليزي (80 مليون يورو)

10- بايرن ميونيخ الألماني (64 مليون يورو)

11- باريس سان جيرمان الفرنسي (61 مليون يورو)

12- بروسيا دورتموند الألماني (48 مليون يورو).

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)