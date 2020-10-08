مليار و250 ألف يورو.. أكثر 12 ناديا إنفاقا على شراء اللاعبين في الميركاتو الصيفي

هيمنت الأندية الإنجليزية على قائمة الفرق الأكثر إنفاقا على شراء اللاعبين في أوروبا والعالم، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت الاثنين الماضي، والتي غاب عنها ريال مدريد بعدم إنفاقه أي يورو، في سابقة فريدة من نوعها.

وضمت القائمة التي نشرتها صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية 12 ناديا، منها 5 أندية إنجليزية، وتصدر تشلسي القائمة، حيث أنفق نحو نصف مليار يورو، تعاقد بها من نخبة من النجوم، ومنهم كاي هافرتز وتيمو فيرنر وبن تشيلويل وحكيم زياش.



وفيما يلي قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على الانتقالات الصيفية:

1- تشلسي الإنجليزي (247 مليون يورو)

2- مانشستر سيتي الإنجليزي (157 مليون يورو)

3- برشلونة الإسباني (124 مليون يورو)

4- يوفنتوس الإيطالي (100 مليون يورو)

5- توتنهام الإنجليزي (98 مليون يورو)

6- إنتر ميلان الإيطالي (97 مليون يورو)

7- أتلتيكو مدريد الإسباني (90 مليون يورو)

8- مانشستر يونايتد الإنجليزي (84 مليون يورو)

9- ليفربول الإنجليزي (80 مليون يورو)

10- بايرن ميونيخ الألماني (64 مليون يورو)

11- باريس سان جيرمان الفرنسي (61 مليون يورو)

12- بروسيا دورتموند الألماني (48 مليون يورو).