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سرقة منزل رونالدو بالبرتغال أثناء مشاركته بالمباراة الودية أمام إسبانيا

صورة التقطها أحد المصورين لرونالدو داخل منزله في البرتغال (مواقع التواصل)
صورة التقطها أحد المصورين لرونالدو داخل منزله في البرتغال (مواقع التواصل)
8/10/2020

تعرض منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للسرقة أثناء مشاركته في المباراة الودية الدولية أمام إسبانيا التي أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل السلبي.

وذكرت الصحافة المحلية أن أحد عمال الصيانة بالمنزل الواقع بجزيرة ماديرا مسقط رأس نجم يوفنتوس، وتبلغ قيمته 9 ملايين دولار، ترك باب المرآب مفتوحا فتسلل إليه أحد اللصوص وسرق بعض الأغراض الخاصة، من بينها قميص يوفنتوس الموقع من رونالدو.

وذكرت الصحف المحلية أن الشرطة البرتغالية تعرفت على هوية اللص الذي صورته كاميرات المراقبة المنتشرة حول المنزل وتسعى للقبض عليه.

واشترى رونالدو المنزل المكون من 7 طوابق في 2015، حيث تقيم فيه والدته دولوريس وشقيقه الأكبر هوغو بشكل دائم، بينما يتردد رونالدو عليه في فترات الراحة الطويلة من المباريات.

ويتمتع المنزل بإطلالات رائعة على البحر، بالإضافة إلى حوضي سباحة بقياس أولمبي وجاكوزي وملعب لكرة القدم، بعد تجديد دام 4 سنوات لراحة أسرة الدون.

المصدر : مواقع إلكترونية

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