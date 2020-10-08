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رونالدو وميسي.. عندما تؤكد الأرقام أنهما أفضل لاعبين في التاريخ

االأرقام التي حققها النجمان خرافية ومن الصعب أن تتكرر (رويترز)
االأرقام التي حققها النجمان خرافية ومن الصعب أن تتكرر (رويترز)
8/10/2020

بدأت الشمس الكروية للنجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالغروب، ويقضي اللاعبان آخر أعوامهما في المستطيل الأخضر، ولكن الأكيد أن المستديرة الساحرة ستحتاج أجيالا لتقدم لاعبين شبه متكاملين قدما لها الكثير من المتعة والمهارة والأهداف والألقاب.

وعندما نطلق العنان للأرقام لكي تؤكد لنا المؤكد، يظهر أن "الدون" و"البولغا" أفضل لاعبين مرا في تاريخ الكرة.

– سجل رونالد 742 هدفا وصنع 263 هدفا آخر في 1017 مباراة لعبها في مسيرته، أما ميسي فسجل 705 أهداف وصنع 326 هدفا آخر في 872 مباراة لعبها في مسيرته.

– حقق ميسي 34 لقبا مع برشلونة، في مقابل 30 لقبا أحرزها رونالدو مع منتخب بلاده ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

– أحرز ميسي 6 كرات ذهبية، ومرة واحدة جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) ومثلها جائزة "الأفضل"، و6 مرات جائزة الحذاء الذهبي، ومرتين جائزة أفضل لاعب في أوروبا، و7 مرات جائزة هداف الليغا، ومرتين أفضل لاعب في مونديال الأندية، ومرة أفضل لاعب في المونديال وجائزة "الفتى الذهبي".

أما رونالدو فقد فاز بـ5 كرات ذهبية، وجائزة أفضل لاعب في العالم، ومرتين بجائزة "الأفضل"، و4 مرات بجائزة الحذاء الذهبي، و3 مرات بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ومرة أفضل لاعب في الليغا ومثلها أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، ومرة هداف البريميرليغ، و3 مرات هداف الليغا، ومرة أفضل لاعب في مونديال الأندية.

– حطم الطرفان معظم الأرقام في الدوريات التي لعبا بها وفي دوري الأبطال ودوّناها باسميهما.

– 35 مواجهة بين الطرفين في كل المسابقات، فاز "الساحر الأرجنتيني" بـ16 مباراة وسجل 22 هدفا، في حين فاز "صاروخ ماديرا" بـ10 مباريات وأحرز 19 هدفا، وانتهت 9 مواجهات بينهما بالتعادل.

يذكر أن المواجهة بين النجمين ستجدد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد وقوع برشلونة ويوفنتوس في المجموعة نفسها.

المصدر : مواقع إلكترونية

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