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بوغبا: أحلم بالانضمام لريال مدريد وأحب مانشستر يونايتد وزيدان ساحر

بوغبا يسجد لله شكرا بعد الفوز بكأس العالم 2018 (مواقع التواصل)
بوغبا يسجد لله شكرا بعد الفوز بكأس العالم 2018 (مواقع التواصل)
8/10/2020

رفض النجم الفرنسي بول بوغبا استبعاد فكرة الانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل، ووصف مواطنه زين الدين زيدان بالشخصية الساحرة، مؤكدا أن الانضمام لبطل الدوري الإسباني يمثل له حلما كما هو الحال بالنسبة للكثير من اللاعبين.

وقال لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في مؤتمر صحفي "لقد قيلت أشياء كثيرة (عن اهتمام زيدان بي). بالتأكيد، كل اللاعبين يحبون اللعب لريال مدريد. إنه أحد أعظم الأندية في العالم. إنه حلم بالنسبة لي، ولماذا لا (أنضم إليه) يومًا ما؟".

وأكد بوغبا ردا على أن ذلك يقلل من حبه لفريقه بقوله "قلت من قبل، أنا في يونايتد وأحب فريقي. سأقدم كل شيء لأستمتع بنفسي هنا واستعادة النادي لمكانته التي يستحقها".

وأشار اللاعب المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 إلى عدم وجود محادثات بينه وبين مانشستر يونايتد لتمديد عقده حتى الآن.

المصدر : ماركا

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