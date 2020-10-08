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بنزيمة: ضحيت بتسجيل الأهداف من أجل رونالدو وزيارة بيريز جعلتني لا أرحل عن ريال مدريد

بنزيمة (يسار) غير طريقة لعبه ليصنع الأهداف لرونالدو (رويترز)
بنزيمة (يسار) غير طريقة لعبه ليصنع الأهداف لرونالدو (رويترز)
8/10/2020

كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أن الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو هو السبب فيما وصل إليه، وأنه لولا فلورنتينو بيريز لرحل عن ريال مدريد، مشيرا إلى فضل مدربه زين الدين زيدان عليه وتضحيته بالتهديف من أجل كريستيانو رونالدو.

وقال هداف ريال مدريد في حديث تلفزيوني نقلته صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، إنه لولا تأثره الكبير بالظاهرة البرازيلي رونالدو منذ صغره لما مارس كرة القدم أصلا، حيث بدأ مشاهدة المباريات بسببه وكان شغوفا بمتابعة مراوغاته ومحاولة تقليدها، مؤكدا أنه كان فريدا في أدائه ويمكنه فعل كل شيء بالكرة، وأنه تعلم منه ومن زيدان الكثير.

وكشف بنزيمة أنه مرّ بفترة عصيبة بعد انضمامه من ليون إلى ريال مدريد في 2009، قائلا "كنت سعيدًا جدا بالتوقيع، لكنني لم أكن مستعدًا ذهنيا لذلك الضغط. كان الأمر صعبا للغاية، لا سيما أنني كنت وحدي ولا أتحدث الإسبانية. في النهاية شعرت بالضياع".

واعترف بنزيمة بأنه فكّر في الرحيل إلى ناد آخر، لكن زيارة رئيس النادي فلورنتينو بيريز له في منزله غيّرت كل شيء.

كما كشف المهاجم أن وجود رونالدو في قيادة هجوم ريال مدريد أضر به وجعله يضحي من أجل الفريق ويغير طريقة لعبه من أجله، وقال إن النجم البرتغالي كانت مهمته تسجيل الأهداف، وأنه تكيف مع هذا الوضع وأصبح يسعى لمساعدته على التهديف وليس لمنافسته في التسجيل، مشيرا إلى أنه صنع له الكثير من الأهداف.

كما تطرق بنزيمة إلى الحديث عن استبعاده من المنتخب الفرنسي بقوله إنه لا يجد تفسيرا لما يحدث معه، وأن فوز فرنسا بكأس العالم 2018 لم يزعجه، مؤكدا أن ابتعاده عن الديوك جعله يتفرغ للنادي ويتألق وتصبح "حياتي الآن هي مدريد".

المصدر : ماركا

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