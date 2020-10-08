بانينكا.. أيقونة ركلات الجزاء يصارع الموت

يرقد التشيكي أنطونين بانينكا، الذي اشتهر بأسلوبه الفني غير المعتاد في تنفيذ ركلة الجزاء أمام ألمانيا في بطولة أوروبا 1976، وسار على خطاه العديد من اللاعبين، في وحدة العناية الفائقة في المستشفى وفقا لما أعلنه ناديه السابق أمس الأربعاء.

وقاد بانينكا منتخب تشيكوسلوفاكيا سابقا إلى لقبه الدولي الوحيد بعد أن سجل ركلة الترجيح الحاسمة في شباك الحارس الألماني سيب ماير في النهائي.

وتشتهر التسديدة حاليا باسم بانينكا، وتعتمد على تسديد كرة ساقطة بشكل ضعيف في منتصف المرمى على اعتبار أن الحارس سيتجه بقوة ناحية اليمين أو ناحية اليسار.

وكتب نادي بوهيميانز على تويتر "نُقل أنطونين بانينكا إلى وحدة العناية الفائقة اليوم في حالة حرجة.. لن نعلق بالمزيد عن حالته".

وأضاف النادي التشيكي في وقت لاحق أن نتيجة اختبار بانينكا (71 عاما) لفيروس كورونا جاءت إيجابية.

ونفذ أغلب نجوم العالم الحاليين والسابقين ركلات جزاء على طريقة بانينكا، وفي معظم الأحيان يقف الحراس عاجزين عن التعامل مع هذه الطريقة.