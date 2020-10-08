اللاعب المظلوم.. جيرو يقترب من الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا

تقدم أوليفييه جيرو، مهاجم تشلسي، للمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين في شباك أوكرانيا.

واكتسح المنتخب الفرنسي نظيره الأوكراني 7- 1 في المباراة الودية أمس الأربعاء في إطار استعدادات المنتخبين لاستئناف مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ورفع جيرو رصيده إلى 42 هدفا مع منتخب بلاده خلال مشاركته رقم 100 مع الفريق؛ ليتخطى إنجاز ميشيل بلاتيني، ويتقدم للمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين.

ويتأخر جيرو بفارق 9 أهداف عن تييري هنري، الهداف التاريخي للديوك الفرنسية.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب البرتغال، ثم مضيفه منتخب كرواتيا يومي 11 و14 الشهر الحالي على الترتيب ضمن المجموعة الثالثة بالقسم الأول لدوري الأمم، حيث يحتل منتخب "الديوك" المركز الثاني في المجموعة بـ6 نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب البرتغالي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد بعد مرور أول جولتين.