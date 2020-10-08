تركيا تخطف تعادلا مثيرا من ألمانيا.. والبرتغال وإسبانيا تتعادلان وتتفقان على ملف مشترك لمونديال 2030

في حين خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب البرتغالي مع ضيفه الإسباني، خطف المنتخب التركي تعادلا مثيرا 3-3 من نظيره الألماني بملعبه في إطار مباريات يوم الفيفا الودية الدولية التي جرت يوم الأربعاء، ضمن استعدادات المنتخبات لاستئناف بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبادر جوليان دراكسلر بالتسجيل لألمانيا في الدقيقة 45، وعادل أوزان توفان لتركيا في الدقيقة 50.

وعاودت ألمانيا التقدم بهدف لفلوريان نيوهاوس في الدقيقة 58، ثم عادل إفيجان كاراجا لتركيا في الدقيقة 67.

وتواصلت الإثارة بعدما أحرز لوكا فالدشميدت الهدف الثالث لألمانيا في الدقيقة 81، حيث سجل كينان كرامان هدف التعادل لتركيا في الدقيقة الأخيرة من وقت المباراة.

ويستعد منتخب ألمانيا لملاقاة أوكرانيا وسويسرا يومي 10 و13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي على الترتيب بدوري الأمم الأوروبية، في حين سيلعب منتخب تركيا مع روسيا وصربيا يومي 11 و14 من الشهر نفسه.

وعلى الجانب الآخر، تستعد البرتغال لملاقاة فرنسا والسويد يومي 11 و14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي على الترتيب بدوري الأمم.

في حين تلعب إسبانيا مع سويسرا وأوكرانيا بالبطولة ذاتها يومي 10 و13 على الترتيب من الشهر ذاته.

وعلى هامش المباراة، وقع الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم على اتفاق يقضي بالتقدم بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.