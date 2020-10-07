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غرائب كرة القدم.. أوكرانيا تستعين بمساعد المدرب في حراسة المرمى أمام فرنسا

شوفكوفسكي يتصدى لكرة محمد صلاح بقميص فيورنتينا بمباراة بالدوري الأوروبي عندما كان الأول حارسا لدينامو كييف الروسي في 2015 (رويترز)
شوفكوفسكي يتصدى لكرة محمد صلاح بقميص فيورنتينا بمباراة بالدوري الأوروبي عندما كان الأول حارسا لدينامو كييف الروسي في 2015 (رويترز)
7/10/2020

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن الحارس المعتزل أولكسندر شوفكوفسكي (45 عاما) انضم لتشكيلة المنتخب لمواجهة فرنسا وديا، يوم الخميس، بعد إصابة 3 حراس آخرين بفيروس كورونا.

ويعمل شوفكوفسكي، الذي اعتزل في 2016 بعد خوض حوالي 90 مباراة دولية، مساعدا حاليا لمدرب المنتخب أندريه شيفتشنكو.

وأوضح الاتحاد الأوكراني في بيان أن شوفكوفسكي "في حالة بدنية جيدة"؛ لذا سيكون خيارا لدعم الحارس الوحيد الجاهز حاليا جورجي بوشتشان في الطوارئ.

ويغيب أندريه بياتوف حارس شاختار دونيتسك ولاعب الوسط تاراس ستيبانينكو عن الرحلة إلى باريس لإصابتهما بكوفيد-19.

كما أعلن الاتحاد الأوكراني، أمس الثلاثاء، إصابة الحارسين أندريه لونين ويوري بانكيف بالفيروس.

المصدر : رويترز

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