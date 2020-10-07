شاهد.. صلاح ينقذ رجلا مشردا من التنمر في ليفربول

أظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود القريبة من ملعب أنفيلد النجم المصري محمد صلاح وهو ينقذ أحد المشردين من تنمر مجموعة من الفتية بمدينة ليفربول الإنجليزية، في موقف إنساني جديد يضاف لمواقف نجم الريدز الفريدة.

ونشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية تقريرا مفصلا عن الحادثة، التي وقعت يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرة إلى أن هداف فريق ليفربول كان ذاهبا لمحطة الوقود فشاهد بعض الفتية يضايقون رجلا متشردا يدعى ديفيد كريغ، فقام بإيقاف هؤلاء الفتية ومساعدة الرجل.

ووفق تصريحات كريغ للصحيفة، فإنه تعرض لمضايقات وسخرية من الفتية، لأنه طلب المساعدة منهم، لكن صلاح نزل بنفسه للدفاع عنه، وقال للفتيان إنهم قد يكونون مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.

موقف إنساني جديد من محمد صلاح 😍 أثناء وجوده في محطة بنزين لاحظ تعرض بعض الفتيان لرجل مشرد😡 صلاح لم يعجبه ما يحدث، فقام بالنزول من سيارته وتوبيخ الفتية👏 ليكشف الرجل بأن صلاح منحه 100 جنيه إسترليني كمساعدة🙏 الرجل المشرد ديفيد كريج🗣 "صلاح بطل في عيني، أشكره على كل شيء"🤩 pic.twitter.com/5AIheJBGBg — جول مصر (@goaleg) October 7, 2020

وقال كريغ "مو (صلاح) كان رائعا تماما كما هو في ليفربول على أرض الملعب. صلاح بطل حقيقي في عيني، أشكره على كل شيء"، مؤكدا أنه منحه 100 جنيه إسترليني لمساعدته.

وتفاعل مغردون مع الصور التي انتشرت لصلاح، مشيدين بمواقفه الإنسانية الكثيرة التي تعبر عن أخلاقه الطيبة.

موقف ليس غريبا على صلاح .. محمد صلاح توقف عند أحد محطات الوقود ولاحظ أن مجموعة من الشباب الصغير يُضايقون رجلاً متشرداً فقام بتوبيخهم وتقديم مساعدة مالية للرجل(١٠٠ باوند) pic.twitter.com/OcjfnYPQbz — Capitano (@Capitano14_) October 7, 2020

كبير يا فخر العرب 👏 #محمد_صلاح https://t.co/80w599fIWF — ⑲ 𝐄𝐌𝐀𝐃 𝐒𝐇 ❻ (@sa_globo) October 7, 2020

موقف إنساني جديد من #محمد_صلاح 😍 أثناء وجوده في محطة بنزين لاحظ تعرض بعض الفتيان لرجل مشرد

صلاح لم يعجبه ما يحدث، فقام بالنزول من سيارته وتوبيخ الفتية👏 ليكشف الرجل بأن صلاح منحه 100 جنيه إسترليني كمساعدة🙏 الرجل المشرد ديفيد كريج🗣 "صلاح بطل في عيني، أشكره على كل شئ❤️ pic.twitter.com/QBoD8XJyeS — 👑Mostafa ⁦⁦🇪🇬⁩ (@mostafaa1981) October 7, 2020

محمد صلاح انقذ مسن مشرد من التنمر في ليفربول وكمان ساعده ماليا اولادك يا مصر مشرفينك في كل مكان بس السؤال هو في فقراء في انجلترا دا المصرين مأكدين ان في الغرب المواطن بياكل وبيشرب وبيتعالج ببلاش وعجبي — amr hamdon 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@amrhamdon) October 7, 2020