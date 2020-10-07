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شاهد.. صلاح ينقذ رجلا مشردا من التنمر في ليفربول

أحد المواقف الإنسانية لصلاح مع طفل مصاب بمدينة ليفربول أيضا (مواقع التواصل)
أحد المواقف الإنسانية لصلاح مع طفل مصاب بمدينة ليفربول أيضا (مواقع التواصل)
7/10/2020

أظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود القريبة من ملعب أنفيلد النجم المصري محمد صلاح وهو ينقذ أحد المشردين من تنمر مجموعة من الفتية بمدينة ليفربول الإنجليزية، في موقف إنساني جديد يضاف لمواقف نجم الريدز الفريدة.

ونشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية تقريرا مفصلا عن الحادثة، التي وقعت يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرة إلى أن هداف فريق ليفربول كان ذاهبا لمحطة الوقود فشاهد بعض الفتية يضايقون رجلا متشردا يدعى ديفيد كريغ، فقام بإيقاف هؤلاء الفتية ومساعدة الرجل.

ووفق تصريحات كريغ للصحيفة، فإنه تعرض لمضايقات وسخرية من الفتية، لأنه طلب المساعدة منهم، لكن صلاح نزل بنفسه للدفاع عنه، وقال للفتيان إنهم قد يكونون مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.

وقال كريغ "مو (صلاح) كان رائعا تماما كما هو في ليفربول على أرض الملعب. صلاح بطل حقيقي في عيني، أشكره على كل شيء"، مؤكدا أنه منحه 100 جنيه إسترليني لمساعدته.

وتفاعل مغردون مع الصور التي انتشرت لصلاح، مشيدين بمواقفه الإنسانية الكثيرة التي تعبر عن أخلاقه الطيبة.

المصدر : خدمة سند

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