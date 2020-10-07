شاهد.. صلاح ينقذ رجلا مشردا من التنمر في ليفربول

عرض النجم الألماني مسعود أوزيل -لاعب وسط أرسنال- دفع راتب الموظف الذي يرتدي تميمة النادي من أجل بقائه، بعد قرار أرسنال بفصله من أجل تقليل النفقات.
أظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود القريبة من ملعب أنفيلد النجم المصري محمد صلاح وهو ينقذ أحد المشردين من تنمر مجموعة من الفتية بمدينة ليفربول الإنجليزية، في موقف إنساني جديد يضاف لمواقف نجم الريدز الفريدة.
ونشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية تقريرا مفصلا عن الحادثة، التي وقعت يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرة إلى أن هداف فريق ليفربول كان ذاهبا لمحطة الوقود فشاهد بعض الفتية يضايقون رجلا متشردا يدعى ديفيد كريغ، فقام بإيقاف هؤلاء الفتية ومساعدة الرجل.
ووفق تصريحات كريغ للصحيفة، فإنه تعرض لمضايقات وسخرية من الفتية، لأنه طلب المساعدة منهم، لكن صلاح نزل بنفسه للدفاع عنه، وقال للفتيان إنهم قد يكونون مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.
موقف إنساني جديد من محمد صلاح 😍
أثناء وجوده في محطة بنزين لاحظ تعرض بعض الفتيان لرجل مشرد😡
صلاح لم يعجبه ما يحدث، فقام بالنزول من سيارته وتوبيخ الفتية👏
ليكشف الرجل بأن صلاح منحه 100 جنيه إسترليني كمساعدة🙏
الرجل المشرد ديفيد كريج🗣
"صلاح بطل في عيني، أشكره على كل شيء"🤩 pic.twitter.com/5AIheJBGBg
— جول مصر (@goaleg) October 7, 2020
وقال كريغ "مو (صلاح) كان رائعا تماما كما هو في ليفربول على أرض الملعب. صلاح بطل حقيقي في عيني، أشكره على كل شيء"، مؤكدا أنه منحه 100 جنيه إسترليني لمساعدته.
وتفاعل مغردون مع الصور التي انتشرت لصلاح، مشيدين بمواقفه الإنسانية الكثيرة التي تعبر عن أخلاقه الطيبة.
موقف ليس غريبا على صلاح ..
محمد صلاح توقف عند أحد محطات الوقود ولاحظ أن مجموعة من الشباب الصغير يُضايقون رجلاً متشرداً فقام بتوبيخهم وتقديم مساعدة مالية للرجل(١٠٠ باوند) pic.twitter.com/OcjfnYPQbz
— Capitano (@Capitano14_) October 7, 2020
ربنا يحفظك ❤️❤️❤️@MoSalah#محمد_صلاح #فخر_العرب #EgyptainKing 🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/BRkao8KbXa
— Youssef Khashab (@AlKhashbino) October 7, 2020
كبير يا فخر العرب 👏 #محمد_صلاح https://t.co/80w599fIWF
— ⑲ 𝐄𝐌𝐀𝐃 𝐒𝐇 ❻ (@sa_globo) October 7, 2020
موقف إنساني جديد من #محمد_صلاح 😍
أثناء وجوده في محطة بنزين لاحظ تعرض بعض الفتيان لرجل مشرد
صلاح لم يعجبه ما يحدث، فقام بالنزول من سيارته وتوبيخ الفتية👏
ليكشف الرجل بأن صلاح منحه 100 جنيه إسترليني كمساعدة🙏
الرجل المشرد ديفيد كريج🗣
"صلاح بطل في عيني، أشكره على كل شئ❤️ pic.twitter.com/QBoD8XJyeS
— 👑Mostafa 🇪🇬 (@mostafaa1981) October 7, 2020
محمد صلاح انقذ مسن مشرد من التنمر في ليفربول وكمان ساعده ماليا اولادك يا مصر مشرفينك في كل مكان بس السؤال هو في فقراء في انجلترا دا المصرين مأكدين ان في الغرب المواطن بياكل وبيشرب وبيتعالج ببلاش وعجبي
— amr hamdon 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@amrhamdon) October 7, 2020
في موقف إنساني رائع .. محمد صلاح ينقذ مشردًا من مجموعة "متنمرين" 😍
اللاعب توقف عند أحد محطات الوقود ورأي مجموعة من الصبية يُضايقون رجلاً متشرداً فكان رد فعله بتوبيخ الصبية وقدم مساعدة مالية للرجل الذي يدعى ديفيد كريج ومنحه مبلغ 100 جنيه إسترليني. 🙏 pic.twitter.com/4TrDTUGJxf
— Yallakora (@Yallakoranow) October 7, 2020