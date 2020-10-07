بالفيديو.. يستضيف افتتاح مونديال قطر 2022.. رئيس الفيفا منبهر بملعب البيت

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وأعرب عن انبهاره بملعب البيت أحد ملاعب المونديال الأول بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، وذلك خلال زيارته التفقدية له مع اللجنة المنظمة للمونديال.

وتفقد رئيس الفيفا مرافق الملعب الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية للمونديال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، واستمع إلى شرح مفصل عن معالم الملعب المستوحى تصميمه من الخيمة العربية التقليدية التي تعكس تراث قطر والمنطقة.

وشارك إنفانتينو منظمي المونديال في مباراة ودية على أرضية الملعب الذي يقع في مدينة الخور شمال العاصمة الدوحة، ومن المقرر الإعلان عن جاهزيته خلال الأشهر المقبلة.

ووصف إنفانتينو الملعب الذي يتسع لـ60 ألف مشجّع بـ"المبهر"، وقال "سعدت للغاية باللعب في هذا الملعب الرائع الذي ستتعلق به أنظار العالم، عندما يشهد انطلاق مباريات أفضل نسخة من المونديال بعد نحو عامين من الآن".

لمسات أخيرة تفصلنا عن انتهاء أعمال البناء في استاد البيت pic.twitter.com/BO8mAbkEHG — Road to 2022 (@roadto2022) October 5, 2020

وأضاف إنفانتينو " إنه بلا شك ملعب مذهل، ووجهة مثالية لكرة القدم، مع طابع محلي مبهر، يجسده تصميم فريد على شكل خيمة تقليدية، ونقوش عربية رائعة في السقف تضفي طابعا جماليا على الملعب. لا يمكنني حقا وصف ما رأيته في هذا الصرح المونديالي الرائع".

وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، فقد تواصلت التحضيرات في قطر لاستضافة المونديال، في ظل تطبيق إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة العمال. وقد جرى الإعلان عن جاهزية 3 من ملاعب المونديال الثمانية هي ملعب خليفة الدولي، وملعب الجنوب، وملعب المدينة التعليمية، إضافة إلى 3 ملاعب أخرى في المراحل النهائية هي ملعب البيت، وملعب الريان، وملعب الثمامة.

إنفانتينو (الثالث من اليمين) وعلى يساره الذوادي ويمينه الخاطر بمقصورة ملعب البيت (اللجنة العليا للمشاريع والإرث)

وفي هذا السياق، أعرب إنفانتينو عن سعادته بمستوى التقدم الذي أحرزته قطر على صعيد الإعداد لتنظيم البطولة، وقال "إنني سعيد بما أنجزته دولة قطر قبل البطولة، ولقد اطلعت في السابق على خطط الاستعدادات لاستضافة المونديال، لكن ما رأيته على أرض الواقع مذهل حقا. ولقد استطاعت قطر مواصلة التقدم خلال الأشهر الستة الماضية، فيما كان العالم يراوح مكانه، وواصلت مجهوداتها في إعداد البنى التحتية، علاوة على التطورات الهامة مثل الإصلاحات التي شهدتها البلاد مؤخرا على صعيد رعاية العمال. لقد كنت واثقا من قدرة قطر على تحقيق ذلك، والآن ازدادت ثقتي أكثر من ذي قبل".

إنفانتينو (وسط) يستمع لتوضيح المسؤولين عن ملعب البيت بخصوص أهم مميزاته (اللجنة العليا للمشاريع والإرث)

وأضاف إنفانتينو "في 2022 سيكون كل شيء متقاربا، وسيحظى المشجعون من كل الجنسيات بفرصة التجمع في الأماكن العامة ذاتها، والاستمتاع بطقس دولة قطر المعتدل في ذلك الوقت من العام، ستكون بطولة لا مثيل لها على الإطلاق".

من جانبه، أعرب حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظم المحلي لمونديال 2022، عن فخره بالأسس التي أرستها قطر على طريق الإعداد لتنظيم البطولة، وقال "نشعر بفخر عظيم باستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم في العالم العربي والشرق الأوسط، ونحن متفائلون أنه مع حلول نوفمبر/تشرين الثاني 2022 سنرحب بالمشجعين من جميع قارات العالم للاحتفال معا بكرة القدم هنا على أرض قطر".

١٤ كلمة عربية ذات علاقة بالصحراء والخيام ومعداتها تزين الجدران الداخلية لأرضية استاد البيت بخط عربي فريد. هل بإمكانك تحديدها ومعرفة معانيها؟ pic.twitter.com/4P0NFBFK9Z — Road to 2022 (@roadto2022) September 29, 2020

فيما قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في قطر 2022، "تتسارع وتيرة العمل في إنجاز جميع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالبطولة بإنجاز قرابة 90% منها حتى الآن، ونشهد في هذه الفترة من الإعداد لاستضافة المونديال الانتقال من مرحلة إنجاز البنية التحتية إلى التركيز أكثر على الخطط التفصيلية لتجربة المشجعين خلال الحدث الرياضي الأهم في العالم، ونواصل جهودنا للترويج للبطولة لضمان إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشجعين لحضور هذه النسخة المتميزة من كأس العالم والاستمتاع بمنافساتها".

إنفانتينو يتوسط اللجنة المنظمة لمونديال قطر خلال زيارته ملعب البيت (اللجنة العليا للمشاريع والإرث)

يذكر أنه بعد منافسات مونديال قطر 2022، ستخفض الطاقة الاستيعابية لملعب البيت إلى 32 ألف مشجّع، وستتم الاستفادة من آلاف المقاعد في تشييد بنية تحتية لرياضة كرة القدم في قطر وخارجها. وسيضم الملعب مركزا للتسوق، وصالة للياقة البدنية، وقاعة متعددة الأغراض، إضافة إلى فرع لمستشفى "سبيتار" الرائد في الطب الرياضي.