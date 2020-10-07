بلماضي يكشف سر رفض عوار تمثيل منتخب الجزائر ويوضح مواقف جويري ونوري وشركي

كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي اليوم الأربعاء أن اللاعب حسام عوار نجم نادي ليون الفرنسي كان دائما يحلم باللعب للمنتخب الفرنسي ولم يرغب في اللعب لمنتخب الجزائر، وأوضح الآلية التي يتبعها في ضم أمثاله من اللاعبين أصحاب الأصول الجزائرية.

واختار عوار، الذي ينحدر من أصول جزائرية، اللعب لفرنسا، رغم الرغبة الكبيرة لبلماضي في ضمه إلى كتيبة أبطال أفريقيا.

وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء عبر الاتصال عن بعد "فيديو كونفراس" على هامش المعسكر الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الجزائري بالنمسا، "اتصلت بعوار تقريبا عند استلام مهامي مدربا للمنتخب، لكن اتضح لي أنه كان يحلم دائما بالأزرق (المنتخب الفرنسي)".

وأضاف "عوار حسم قراره منذ فترة طويلة، لكن لن أصيح على كل الأسطح، لأن هؤلاء اللاعبين لديهم عائلات ولن نضعهم في مأزق. هؤلاء الشباب مثل عوار يحبون شبكات التواصل الاجتماعي، وما يقوله الناس عنهم. أنا مقتنع أنه سيبحث عما أقوله بشأنه. عملت في صمت على هذا الملف حتى لا أخلق له مشاكل".

وأشار بلماضي إلى أن استدعاء لاعبين مثل أمين جويري، لاعب نيس الفرنسي، وريان آيت نوري المعار لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، وريان شركي لاعب ليون الفرنسي، متوقف على قيامهم بتغيير جنسياتهم الرياضية.

وشرح بلماضي طريقة التعامل مع اللاعبين الذين يثيرون اهتمامه، فذكر أنها تمر بمرحلتين، الأولى معاينة اللاعب، ثم استدعاؤه للمنتخب في المرحلة الثانية، مؤكدا أنه لا يمكن استدعاء لاعب لم يقدم على تغيير جنسيته الرياضية.

وقال بلماضي إن مهدي زركان، لاعب بوردو الفرنسي، الذي اختار من البداية اللعب للجزائر رغم أن بوسعه اللعب لفرنسا أو تونس إذ إن والدته تونسية، يمثل رهان المستقبل. كما أشار إلى أن المدافع عبد الجليل مديوب مدافع تونديلا البرتغالي، يمكن أن يتيح للجهاز الفني حلولا في الدفاع خاصة في حال غياب الأساسيين.

من جهة أخرى، أشاد بلماضي بالمستويات التي يقدمها سعيد بن رحمة مع برينتفورد المنافس في دوري البطولة الإنجليزية، مشيرا إلى أن ذلك يؤهله للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أبدى قلقه من الإصابات المتكررة التي بات يتعرض لها مدافع نيس الفرنسي يوسف عطال، معترفا بأن ذلك أثر على نفسيته.

وبارك بلماضي انضمام المدافع جمال بن العمري إلى نادي ليون، معترفا بأنه سيفيد المنتخب الجزائري كون اللاعب سيتنافس على أعلى مستويات.

واعترف بلماضي بصعوبة موقف إسلام سليماني ويوسف بلايلي، قائلا "سليماني وبلايلي يواجهان وضعا معقدا. سليماني كان يريد بشدة مغادرة ليستر قبل انقضاء فترة الانتقالات الصيفية، لكن لم يتسن له ذلك حتى الآن، كان يريد أن يكون معنا. لقد رفض الخيار السهل والذهاب إلى الخليج، وهذا يسعدني".

وتابع "الأمر نفسه ينطبق على كريم عريبي الذي فضل الانضمام لنيم الفرنسي والقبول براتب أقل مما عرض عليه من أندية خليجية. أما بلايلي (الذي لم ينضم بعد إلى أي فريق) فوضعيته معقدة أكثر، أتمنى أن يجد مخرجا ويعود للمنتخب".

وتحدث بلماضي عن المباراتين الوديتين أمام نيجيريا والمكسيك المقررتين يومي 9 و13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قائلا إنه كان يبحث عن مباريات تضع فريقه في مواجهة الأصعب لاعتقاده أن تطور أي منتخب يأتي عبر هذا الطريق.

وقال "كان بوسعنا اختيار مواجهة منتخبات متواضعة، لكني اشترطت لعب مباراتين كبيرتين أمام نيجيريا والمكسيك. نيجيريا هو المنتخب الثاني على الصعيد الأفريقي حسب تصنيف الفيفا، أما المكسيك فهو منتخب يتمتع بمستويات عالية حيث لم يخسر في 20 مباراة".