أكثر من 100 لاعب.. تعرف على صفقات 2020-2021 لفرق البريميرليغ

أسدل الستار، أمس الاثنين، عن فترة الانتقالات الصيفية لموسم كرة القدم 2020-2021، ونالت الفرق الإنجليزية نصيب الأسد من الصفقات الكبرى بين الدوريات الخمسة الكبرى حيث تخطت 100 صفقة.

ورغم التأثير السلبي لجائحة كورونا على ميزانيات الأندية؛ إلا أنه لم يمنع فرق البريميرليغ من تدعيم صفوفها، وفيما يلي صفقات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وقيمة الصفقة حسب الصحف البريطانية:

أرسنال (احتل المركز الثامن في الموسم الماضي)

ويليان من تشلسي (انتقال مجاني)

بابلو ماري من فلامنغو (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

سيدريك سواريز من ساوثامبتون (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

غابرييل ماغالايس من ليل (27 مليون جنيه إسترليني/35.1 مليون دولار)

داني سيبايوس من ريال مدريد (إعارة)

أليكس رونارسون من ديغون (1.5 مليون جنيه إسترليني/1.9 مليون دولار)

توماس بارتي من أتلتيكو مدريد (50 مليون يورو/59 مليون دولار)

أستون فيلا (احتل المركز 17 في الموسم الماضي)

ماتي كاش من نوتنغهام فورست (16 مليون جنيه إسترليني/20.7 مليون دولار)

أولي واتكنز من برنتفورد (28 مليون جنيه إسترليني/36.3 مليون دولار)

برتران تراوري من أولمبيك ليون (19 مليون جنيه إسترليني/24.6 مليون دولار)

إميليانو مارتينيز من أرسنال (17 مليون جنيه إسترليني/22 مليون دولار)

روس باركلي من تشلسي (إعارة)

برايتون (احتل المركز 15 في الموسم الماضي)

آدم لالانا من ليفربول (انتقال مجاني)

يويل فيلتمان من أياكس (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

لارس دندونكر من كلوب بروج (انتقال مجاني)

بيرنلي (احتل المركز العاشر في الموسم الماضي)

ويل نوريس من ولفرهامبتون (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

تشلسي (احتل المركز الرابع في الموسم الماضي)

تيمو فيرنر من لايبزيغ (50 مليون يورو/59.19 مليون دولار)

حكيم زياش من أياكس (44 مليون يورو/52 مليون دولار)

بن تشيلويل من ليستر سيتي (50 مليون جنيه إسترليني/64.8 مليون دولار)

مالانغ سار من نيس (انتقال مجاني)

تياغو سيلفا من باريس سان جيرمان (انتقال مجاني)

كاي هافرتس من باير ليفركوزن (71 مليون جنيه إسترليني/92 مليون دولار)

إدوار مندي من ستاد رين (22 مليون جنيه إسترليني/28.5 مليون دولار)

كريستال بالاس (احتل المركز 14 في الموسم الماضي)

نيثن فيرغسون من وست بروميتش ألبيون (انتقال مجاني)

إبيريتشي إيزي من كوينز بارك رينغرز (20 مليون جنيه إسترليني/26 مليون دولار)

ميتشي باتشواي من تشلسي (إعارة)

إيفرتون (احتل المركز 12 في الموسم الماضي)

نيلس نكونكو من أولمبيك مرسيليا (250 ألف جنيه إسترليني/325 ألف دولار)

آلان من نابولي (25 مليون جنيه إسترليني، 32.4 مليون دولار)

جيمس رودريجيز من ريال مدريد (20 مليون جنيه إسترليني/26 مليون دولار)

عبد الله دوكوري من واتفورد (20 مليون جنيه إسترليني/26 مليون دولار)

بن جوفري من نوريتش سيتي (25 مليون جنيه إسترليني/32.3 مليون دولار)

روبن أولسن من روما (إعارة)

فولهام (صاعد للدوري الممتاز)

أنطوني روبنسون من ويجان (مليوني جنيه إسترليني/3.1 ملايين دولار)

ماريو ليمينا من ساوثامبتون (إعارة)

هاريسون ريد من ساوثامبتون (6 ملايين جنيه إسترليني/7.7 ملايين دولار)

أنطوني نوكارت من برايتون (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان (إعارة)

كيني تيتي من أولمبيك ليون (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

أولا آينا من تورينو (إعارة)

أديمولا لوكمان من رازن بال شبورت لايبزيغ (إعارة)

يواكيم أندرسن من أولمبيك ليون (إعارة)

روبن لوفتوس تشيك من تشلسي (إعارة)

ليدز يونايتد (صاعد للدوري الممتاز)

هيلدر كوستا من ولفرهامبتون (16 مليون جنيه إسترليني/20.7 مليون دولار)

رودريغو مورينو من فالنسيا (27 مليون جنيه إسترليني/34.9 مليون دولار)

روبن كوخ من فرايبورغ (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

إيلان ميلييه من لوريان (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

جاك هاريسون من مانشستر سيتي (إعارة)

جو غلهاردت من ويغان (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

كودي دراميه من فولهام (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

سام غرينوود من أرسنال (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

دييغو يورنتي من ريال سوسيداد (20 مليون جنيه إسترليني/26 مليون دولار)

رافينيا من ستاد رين (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

ليستر سيتي (احتل المركز الخامس في الموسم الماضي)

تيموتي كاستاني من أتلانتا (21.5 مليون جنيه إسترليني/27.8 مليون دولار)

جنكيز أوندر من روما (إعارة)

ويسلي فوفانا من سانت إيتيين (30 مليون جنيه إسترليني/38.8 مليون دولار)

ليفربول (بطل الموسم الماضي)

كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس (11 مليون جنيه إسترليني/14.2 مليون دولار)

تياغو ألكانتارا من بايرن ميونيخ (20 مليون جنيه إسترليني/26 مليون دولار)

ديوغو جوتا من ولفرهامبتون واندرارز (41 مليون جنيه إسترليني/53.1 مليون دولار)

مانشستر سيتي (وصيف بطل الموسم الماضي)

بابلو مورينو من يوفنتوس (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

فيران توريس من بلنسية (20.9 مليون جنيه إسترليني/27 مليون دولار)

نيثن آكي من بورنموث (40 مليون جنيه إسترليني/51.8 مليون دولار)

سكوت كارسون من ديربي كاونتي (إعارة)

روبن دياز من بنفيكا (68 مليون يورو/88.1 مليون دولار)

مانشستر يونايتد (احتل المركز الثالث بالموسم الماضي)

أوديون إيغالو من شنغهاي شينهوا (إعارة)

دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام (35 مليون جنيه إسترليني/45.3 مليون دولار)

أليكس تيليس من بورتو (15.4 مليون جنيه إسترليني/20 مليون دولار)

أماد ديالو من أتلانتا (21 مليون يورو/27.2 مليون دولار)

إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان (انتقال مجاني)

نيوكاسل يونايتد (احتل المركز 13 في الموسم الماضي)

كالوم ويلسون من بورنموث (20 مليون جنيه استرليني/26 مليون دولار)

مارك غيلسبي من مذرويل (انتقال مجاني)

جيف هندريك من بيرنلي (انتقال مجاني)

رايان فريزر من بورنموث (انتقال مجاني)

جمال لويس من نوريتش سيتي (15 مليون جنيه إسترليني/19.4 مليون دولار)

شيفيلد يونايتد (احتل المركز التاسع بالموسم الماضي)

ويس فودرنجهام من رينجرز (انتقال مجاني)

آرون رامسديل من بورنموث (18.5 مليون جنيه إسترليني/24 مليون دولار)

إيثان أمبادو من تشلسي (إعارة)

أوليفر بيرك من وست بروميتش ألبيون (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

ريان بروستر من ليفربول (23.5 مليون جنيه إسترليني/30.5 مليون دولار)

ساوثامبتون (احتل المركز 11 بالموسم الماضي)

كايل ووكر-بيترز من توتنهام هوتسبير (12 مليون جنيه إسترليني/15.5 مليون دولار)

محمد ساليسو من ريال بلد الوليد (10.9 ملايين جنيه إسترليني/14 مليون دولار)

إبراهيما ديالو من ستاد بريست (12 مليون جنيه إسترليني/15.5 مليون دولار)

ثيو والكوت من إيفرتون (إعارة)

توتنهام هوتسبير (احتل المركز السادس في الموسم الماضي)

بيير-إيميل هويبيرج من ساوثامبتون (15 مليون جنيه إسترليني/19.4 مليون دولار)

جو هارت من بيرنلي (انتقال مجاني)

مات دوهيرتي من ولفرهامبتون (15 مليون جنيه إسترليني/19.4 مليون دولار)

سيرغيو ريغيلون من ريال مدريد (27.5 مليون جنيه إسترليني/35.6 مليون دولار)

غاريث بيل من ريال مدريد (إعارة)

كارلوس فينيسيوس من بنفيكا (إعارة)

وست بروميتش ألبيون (صاعد للدوري الممتاز)

ماتيوس بيريرا من سبورتنج لشبونة (لم يكشف قيمة الصفقة)

سيدريك كيبري من ويجان (مليون جنيه استرليني، 1.3 مليون دولار)

غرادي ديانغانا من وستهام يونايتد (18 مليون جنيه إسترليني/23.3 مليون دولار)

ديفيد باتون من برايتون (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

برانيسلاف إيفانوفيتش من زينيت سان بطرسبرغ (إعارة)

كالوم روبنسون من شيفيلد يونايتد (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

فيليب كروفينوفيتش من بنفيكا (إعارة)

ويستهام يونايتد (احتل المركز 16 في الموسم الماضي)

توماش سوتشيك من سلافيا براغ (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

أسامة آشلي من ويمبلدون (لم يكشف عن قيمة الصفقة)

فلاديمير كوفال من سلافيا براج (5 ملايين جنيه إسترليني/6.4 ملايين دولار)

ولفرهامبتون (احتل المركز السابع في الموسم الماضي)

ماتيا ساركيتش من أستون فيلا (انتقال مجاني)

فابيو سيلفا من بورتو (35 مليون جنيه إسترليني/45.2 مليون دولار)

مارسال من أولمبيك ليون (مليوني يورو/2.3 مليون دولار)

فيتينيا من بورتو (إعارة)

كي يانا هوفر من ليفربول (10 ملايين جنيه إسترليني/13 مليون دولار)

نيلسون سيميدو من برشلونة (30 مليون يورو/35.3 مليون دولار)