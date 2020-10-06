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لهذا السبب.. توتنهام المتطور يمكنه الفوز بلقب البريميرليغ

توتنهام خلال المباراة التي حقق فيها فوزا تاريخيا بسداسية على مانشستر يونايتد (رويترز)
توتنهام خلال المباراة التي حقق فيها فوزا تاريخيا بسداسية على مانشستر يونايتد (رويترز)
6/10/2020

طرح المستوى الرائع الذي أظهره توتنهام خلال فوزه الساحق على مانشستر يونايتد 6-1 الأحد الماضي سؤالا عما ينقص الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي غاب عنه منذ نحو 60 عاما، خاصة في ظل الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي.

واستعاد توتنهام -الذي نال لقب الدوري آخر مرة في موسم 1960-1961، ولم يفز بأي لقب كبير منذ تتويجه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في 2008- مهاجمه الويلزي غاريث بيل على سبيل الإعارة من ريال مدريد، كما عزز تشكيلته بضم سيرجيو ريغيلون ومات دوهيرتي وبيير-إميل هويبيرغ وكارلوس فينيسيوس.

وأكد مدرب توتنهام السابق هاري ريدناب إمكانية تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أن الفريق الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو سيشكل خطرا على أي ناد هذا الموسم بفضل التشكيلة التي يملكها حاليا، والتي تجعله منافسا حقيقيا على اللقب.

وقال ريدناب -الذي قاد توتنهام من 2008 إلى 2012- "أعتقد أن توتنهام سيدخل المربع الذهبي، يمكنه حتى الفوز بالدوري هذا الموسم".

وأضاف "لديه وفرة في كل المراكز؛ الهجوم يضم سون هيونغ-مين وهاري كين وغاريث بيل. انظروا إلى عمق التشكيلة، تشكيلته مليئة بلاعبي الوسط، وعلى المستوى الدفاعي يملك ظهيرين في اليمين وظهيرين في اليسار".

وتابع ريدناب "توتنهام خطر على أي فريق في الدوري هذا العام".

وسيعود توتنهام -الذي سحق مانشستر يونايتد 6-1 يوم الأحد- بعد فترة التوقف الدولي ليواجه ويستهام على ملعبه في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

المصدر : رويترز

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