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كافاني أحدث من سيرتديه.. لماذا على مان يونايتد حجب رقم 7؟

كافاني مُنح قميص رقم "7" الشهير الذي كان يرتديه رونالدو عندما كان في مان يونايتد (رويترز)
كافاني مُنح قميص رقم "7" الشهير الذي كان يرتديه رونالدو عندما كان في مان يونايتد (رويترز)
6/10/2020

بعد أن ضمه مجانا منح مانشستر يونايتد النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني القميص رقم "7" الذي كان يرتديه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن هذا القميص تحول إلى لعنة على كل من يرتديه، فمنذ رحيل "الدون" عن "أولد ترافورد" عام 2009 ارتداه 5 لاعبين سجلوا 33 هدفا فقط في 222 مباراة.

واللافت أن هؤلاء اللاعبين كانوا نجوما قبل انضمامهم إلى "المانيو" ووقوعهم في "فخ" الرقم الشهير.

– الإنجليزي مايكل أوين: 17 هدفا في 3 مواسم.

– الإكوادوري أنتونيو فالنسيا: هدف واحد في موسم واحد.

– الأرجنتيني أنخيل دي ماريا: 3 أهداف في موسم واحد.

– الهولندي ممفيس ديباي: 7 أهداف في موسمين.

– التشيلي أليكسيس سانشيز: 5 أهداف في موسم واحد.

وبعد رحيل سانشيز الموسم الماضي إلى إنتر ميلان لم يجرؤ أي لاعب على ارتداء هذا القميص حتى جاء كافاني وقبل التحدي والمخاطرة، فهل سيكون مصيره تكرارا لمصائر نجوم سابقين؟

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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