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قصة المليونين.. كواليس فشل ضم برشلونة مدافع المان سيتي

غارسيا خريج أكاديمية "لاماسيا" الخاصة ببرشلونة (غيتي)
غارسيا خريج أكاديمية "لاماسيا" الخاصة ببرشلونة (غيتي)
6/10/2020

أخفق برشلونة في ضم الإسباني إريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي وخريج أكاديمية لاماسيا الخاصة بالبرسا، والسبب مليونا يورو.

ولكن، لماذا فشلت الصفقة؟ وكيف سارت المفاوضات؟

أمس، وقبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، قدم البرسا عرضه الأخير لضم لاعبه السابق، وكان عبارة عن 10 ملايين يورو، و8 إضافات وحوافز، لكن "السيتيزنز" رفض العرض.

وتدخل المدير الرياضي للنادي الكتالوني، ثم الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو في المفاوضات، غير أن السيتي أكد أنه لن يتخلى عن المدافع إلا إذا دفع البرسا مليوني يورو إضافيين كحوافز، ولكن البرسا لم يكن مستعدا لدفع أي مبلغ إضافي.

ويعود إصرار البرسا على عدم الدفع إلى أن عقد غارسيا مع المان سيتي ينتهي الموسم الجاري، ومن المفترض أن يعيد برشلونة رغبته بضم اللاعب في الميركاتو الشتوي.

وفي حال لم يتوصل الفريقان لاتفاق، فإن البرسا سيستعيد لاعبه مجانا في الصيف، ولأن غارسيا يعلم أن برشلونة مهتم بضمه، رفض تمديد عقده مع النادي الإنجليزي رغم أن مدرب الأخير بيب غوارديولا يقدر موهبته.

وتعاقد المان سيتي مع لاعبين جديدين بمركز قلب الدفاع، هما الهولندي ناثان آكي والبرتغالي روبن دياز، وهذا يعني أن دور اللاعب بكتيبة غوارديولا سيصبح محدودا هذا الموسم.

يذكر أن المان سيتي بدأ مفاوضاته الصيف الماضي مع البرسا بطلب 30 مليون يورو للتخلي عن غارسيا، وتراجع إلى 20، في حين قدم البرسا عرضا أوليا بـ8 ملايين، ثم رفعه إلى 10، إضافة إلى الحوافز.

وفشل الصفقة خيب أمل الهولندي رونالد كومان مدرب البرسا، الذي كانت أول طلباته التعاقد مع قلب دفاع.

لكن أداء المدافع الأوروغوياني رونالد أروغو الثابت في مواجهة البلوغرانا وفالنسيا قد يواسي كومان لفترة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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