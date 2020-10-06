طائرة ميسي تحت تصرف زملائه في منتخب التانغو

بسبب تفشي فيروس كورونا ولأسباب صحية وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طائرته الخاصة نحت تصرف زملائه في منتخب بلاده الذين يلعبون في أوروبا ويشاركون في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويصطحب قائد البرسا معه كلا من ماركوس أكونيا ولوكاس أوكامبوس (إشبيلية) وباولو ديبالا (يوفنتوس) ونيكولاس أوتامندي (بنفيكا) وخوان فويث (فياريال) الذين استدعاهم المدرب ليونيل سكالوني لمواجهة الإكوادور وبوليفيا.

رقم "10" على ذيل طائرة ميسي وأسماء العائلة على درجها (مواقع التواصل)

واشترى ميسي طائرة "غلف ستريم في" (Gulfstream V) نهاية عام 2018 مقابل 15 مليون دولار، ومكتوب على ذيلها رقم "10" وعلى درجها أسماء زوجته وأبنائه الثلاثة.

وعادة ما يستخدم ميسي طائرته الخاصة لسفراته العائلية، كما يستقلها والده أحيانا في رحلات العمل.

يستخدم ميسي طائرته الخاصة لسفراته العائلية (مواقع التواصل)

وفور وصول اللاعبين إلى الأرجنتين سيلتحقون مباشرة بالتدريبات، لأن المواجهة الأولى ضد الإكوادور ستكون الخميس المقبل في بوينس آيرس، وبعد 5 أيام يحل ضيفا على بوليفيا.