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انتقال كييزا ليوفنتوس.. أغضب جماهير فيورنتينا وذكرهم بصفقة ضم باجيو

اللاعبان كييزا (يسار) و باجيو ضمهما اليوفي من فيورنتينا (رويترز)
اللاعبان كييزا (يسار) و باجيو ضمهما اليوفي من فيورنتينا (رويترز)
6/10/2020

عزز يوفنتوس هجومه بالتعاقد مع فيدريكو كييزا من فيورنتينا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات التي أغلقت أمس الاثنين، ولكن هذه الصفقة أغضبت جماهير "الفيولا"، وذكّرتهم بصفقات كبيرة أخرى أبرمها يوفنتوس مع فيورنتينا في مقدمتها التعاقد مع أسطورة الكرة الإيطالية روبرتو باجيو.

وحسم يوفنتوس تعاقده مع كييزا على سبيل الإعارة أمس الاثنين، ليحقق هدفا كان قد سعى له قبل عام، لكن روكو كوميسو رئيس فيورنتينا فضّل حينذاك عدم إثارة غضب جماهير الفريق ببيع النجم الشاب عقب توليه رئاسة النادي مباشرة.

وتردد أن كييزا -الذي لعب أول 4 مواسم في مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فيورنتينا- تعرض إلى إساءات لدى خضوعه للفحص الطبي في فلورنسا أمس الاثنين، قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الإيطالي.

وصفقة كييزا أيقظت غضب جماهير فيورنتينا، وأعادته بالذاكرة 30 عاما إلى الوراء، يوم تعاقد "اليوفي" مع باجيو في عام 1990، كما تجددت حالة الغضب قبل 3 أعوام عند تعاقد يوفنتوس مع فيدريكو برنارديسكي.

وحصل فيورنتينا برئاسة كوميسو على 10 ملايين يورو نظير إعارة كييزا لمدة موسمين، على أن يحصل النادي على نحو 50 مليون يورو، طبقا لمتغيرات ترتبط بالأداء، عند تعاقد يوفنتوس مع اللاعب بعقد نهائي عام 2022.

ورأى كوميسو رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الإيطالية، في خوسيه كاييخون الجناح صاحب الخبرة الكبيرة والذي أنهى عقده مع نابولي، بديلا غير مكلف يمكنه تعويض كييزا.

وبات أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس، والذي عانى من محدودية الخيارات الهجومية في بداية الموسم، لديه 4 لاعبين يتنافسون على اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 3 أهداف خلال 3 مباريات للفريق حتى الآن.

ونجح ديان كولوسيفيكس (20 عاما)، المنضم إلى يوفنتوس في أغسطس/آب الماضي في التسجيل وتقديم مستويات جيدة ببداية مشوار "اليوفي" هذا الموسم، لكنه سيصبح الآن ضمن الخيارات التكتيكية لبيرلو، مع عودة النجم باولو ديبالا من الإصابة، وضم ألفارو موراتا قبل أسبوعين بعقد إعارة من أتلتيكو مدريد.

المصدر : وكالات

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