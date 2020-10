انتقال كييزا ليوفنتوس.. أغضب جماهير فيورنتينا وذكرهم بصفقة ضم باجيو

عزز يوفنتوس هجومه بالتعاقد مع فيدريكو كييزا من فيورنتينا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات التي أغلقت أمس الاثنين، ولكن هذه الصفقة أغضبت جماهير "الفيولا"، وذكّرتهم بصفقات كبيرة أخرى أبرمها يوفنتوس مع فيورنتينا في مقدمتها التعاقد مع أسطورة الكرة الإيطالية روبرتو باجيو.

وحسم يوفنتوس تعاقده مع كييزا على سبيل الإعارة أمس الاثنين، ليحقق هدفا كان قد سعى له قبل عام، لكن روكو كوميسو رئيس فيورنتينا فضّل حينذاك عدم إثارة غضب جماهير الفريق ببيع النجم الشاب عقب توليه رئاسة النادي مباشرة.

وتردد أن كييزا -الذي لعب أول 4 مواسم في مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فيورنتينا- تعرض إلى إساءات لدى خضوعه للفحص الطبي في فلورنسا أمس الاثنين، قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الإيطالي.

وصفقة كييزا أيقظت غضب جماهير فيورنتينا، وأعادته بالذاكرة 30 عاما إلى الوراء، يوم تعاقد "اليوفي" مع باجيو في عام 1990، كما تجددت حالة الغضب قبل 3 أعوام عند تعاقد يوفنتوس مع فيدريكو برنارديسكي.

#OnThisDay photo from 1989. The great Roberto Baggio in action for Fiorentina. pic.twitter.com/sKaNn3SBbQ

— Culture of Football Classics (@CFclassics) September 10, 2020