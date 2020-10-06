انتقالات اللحظات الأخيرة.. يونايتد يضم 4 وبارتي ينتقل لأرسنال وبايرن يبرم صفقتين

أبرم مانشستر يونايتد 4 صفقات جديدة في اليوم الأخير للانتقالات، من بينها تعاقده مع إدينسون كافاني مهاجم أوروغواي، بينما عزز بايرن ميونيخ بطل أوروبا صفوفه بضم لاعبين جديدين.

لكن أكبر صفقة في اليوم الأخير للانتقالات كانت انضمام لاعب الوسط توماس بارتي لأرسنال من أتليتيكو مدريد مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (58.46 مليون دولار).

وتعاقد يونايتد مع كافاني في صفقة مجانية، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس من بورتو، والجناح القادم من أوروغواي فاكوندو باليستري (18 عاما)، وتوصل لاتفاق لضم جناح أتلانتا الشاب أماد ديالو.

بينما ضم بايرن بطل أوروبا الظهير الأيمن بونا سار من أولمبيك مرسيليا، وأعاد الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا على سبيل الإعارة من يوفنتوس.

ودفع أرسنال 45 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد لاعب منتخب غانا بارتي (27 عاما) مع أتليتيكو، والذي سيضيف بعض الصلابة إلى وسط ملعب الفريق اللندني، وانتقل لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال إلى النادي الإسباني على سبيل الإعارة.

وزادت الهزيمة المذلة 6-1 على ملعبه أمام توتنهام يوم الأحد من الضغوط على الرئيس التنفيذي ليونايتد إد وودوارد، لمنح المدرب أولي جونار سولشار بعض الخيارات الجديدة.

وسينضم الظهير تيليس وكافاني مهاجم باريس سان جيرمان السابق إلى لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك الذي انتقل ليونايتد قادما من أياكس أمستردام الشهر الماضي.

وكان كافاني لاعبا حرا بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، وقال إنه يتطلع إلى التحدي الذي ينتظره بملعب أولد ترافورد.

وقال مهاجم أوروغواي "أتطلع إلى مواصلة كتابة قصتي الصغيرة في كتاب كرة القدم، ولذلك أدرك أن تركيزي يجب أن يظل كما هو على العمل فقط. تحدثت إلى المدرب وزاد ذلك من رغبتي في ارتداء هذا القميص الجميل".

وقال سولشار إنه يأمل أن يستطيع كافاني إضافة المزيد إلى قوة يونايتد الهجومية.

وأضاف المدرب النرويجي "سيمنحنا الطاقة والقوة والشخصية القيادية وعقلية اللعب الرائعة والأهداف فوق كل شيء.. لديه مسيرة رائعة حتى الآن، وفاز بألقاب مع كل ناد تقريبا لعب له، وما زال يملك الكثير ليقدمه على أعلى المستويات".

وانضم باليستري إلى يونايتد قادما من أتليتيكو بينيارول بعقد 5 سنوات مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد عاما إضافيا.

وشارك الجناح السريع في 37 مباراة بالفعل مع بينيارول في دوري الدرجة الأولى بأوروغواي.

🇺🇾 أوروجواني أخر ينضم للشياطين الحمر ✍ رحبوا معنا بلاعب #يونايتد الجديد فاكوندو بيليستري — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 5, 2020

وليس من المتوقع أن ينضم ديالو (18 عاما) القادم من ساحل العاج إلى يونايتد قبل يناير/كانون الثاني؛ بسبب مسائل تتعلق بتصريح العمل، وقد تكلف الصفقة ما يصل إلى 37 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار) زائد الإضافات المتغيرة.

وأضاف إيفرتون، الذي حقق علامة النجاح الكاملة هذا الموسم ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مدافعا آخر لتشكيلته بوصول قلب الدفاع بن جودفري من نوريتش سيتي.

كما تعاقد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مع الحارس السويدي روبن أولسن على سبيل الإعارة لموسم واحد من روما.

بايرن يعزز صفوفه

كان مركز الظهير الأيمن محل اهتمام بايرن، الفائز بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، منذ فترة طويلة وسينضم سار (28 عاما) من مرسيليا بعقد 4 سنوات.

وقال عضو مجلس إدارة بايرن حسن صالح حميديتش "بونا سار ظهير أيمن رائع يناسب تماما طريقة لعبنا.. سيساعد الفريق كثيرا".

🗣 المدير الرياضي حسن صالح حميديتش عن رحيل @MichaelCUISANCE 📝 للمزيد من التفاصيل https://t.co/FfO9IhkPK6 pic.twitter.com/AgYDPHy226 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) October 5, 2020

وغادر دوغلاس كوستا بايرن إلى يوفنتوس قبل 3 سنوات، وسيمثل إضافة إلى الخيارات الرائعة بالفعل على الجناحين في النادي البافاري.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع لاعب الوسط البرازيلي رافينيا (27 عاما) من برشلونة 3 سنوات.

❗اتفاق بشأن انتقال @Rafinha إلى باريس سان جيرمان. 🙌 شكراً رافينيا، وبالتوفيق في بقية مشوارك! pic.twitter.com/eKvZqHWsK1 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 5, 2020

وفي إيطاليا كانت أبرز صفقة اليوم التي أبرمها يوفنتوس بالتعاقد مع فيدريكو كييزا جناح فيورنتينا مقابل 50 مليون يورو (60 مليون دولار).

ونشأ اللاعب (22 عاما) في فيورنتينا، وهو ابن اللاعب السابق إنريكو كييزا الذي كان ضمن التشكيلة الفائزة بآخر لقب يحققه فيورنتينا حين فاز بكأس إيطاليا في 2001.

وكانت أبرز صفقات يوفنتوس هذا الموسم تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي أرتور من برشلونة، كما ضم ألفارو موراتا من أتليتيكو مدريد والأميركي وستون ماكيني من شالكه.

وتعاقد نابولي مع لاعب الوسط تيموي باكايوكو على سبيل الإعارة من تشلسي ليعود للعب تحت قيادة المدرب جينارو غاتوسو، الذي كان في ميلان حين قضى اللاعب الفرنسي فترة إعارة في ملعب سان سيرو.