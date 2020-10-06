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شوط واحد أثار الشكوك.. تحقيق في جرائم ببطولة رولان غاروس

الشرطة الفرنسية تحقق في جرائم احتيال منظم وفساد رياضي محتمل ببطولة رولان غاروس (غيتي)
الشرطة الفرنسية تحقق في جرائم احتيال منظم وفساد رياضي محتمل ببطولة رولان غاروس (غيتي)
6/10/2020

ذكر مكتب المدعي العام في باريس اليوم الثلاثاء أن الشرطة الفرنسية تحقق في جرائم احتيال منظم وفساد رياضي محتمل على صلة ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس).

وجاء هذا التأكيد بعد يوم من كشف صحيفتي "دي فيلت" (Die Welt) الألمانية و"ليكيب" (L'Équipe) الفرنسية الرياضية عن أن الشرطة تحقق في مباراة الدور الأول من منافسات الزوجي للسيدات.

وذكرت التقارير أن شوطا واحدا من هذه المباراة أثار الشكوك. ولم يعط مكتب المدعي العام أي تفاصيل بشأن المشتبه فيه، بخلاف التهم المحتملة.

يذكر أن التحقيق فتح في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتجريه إدارة بالشرطة متخصصة في المراهنات وسباقات الخيول.

المصدر : وكالات

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