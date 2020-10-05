هل يسفر هذا الموسم الاستثنائي غير المتوقع عن بطل مفاجئ للبريميرليغ؟

تحققت الكثير من النتائج غير المتوقعة في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وثارت تكهنات حول إمكانية تتويج بطل مفاجئ في ظل اللعب في أجواء غير معتادة.

ومع استقبال مانشستر سيتي 5 أهداف على أرضه لأول مرة في 438 مباراة في ملعب الاتحاد أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية، استمرت المفاجآت بنتيجة استثنائية لليفربول حامل اللقب أمام أستون فيلا.

وخسر ليفربول 7-2 ليصبح أول حامل لقب لدوري الأضواء الإنجليزي يستقبل 7 أهداف في مباراة واحدة بالمسابقة منذ حدث ذلك لأرسنال أمام سندرلاند عام 1953؛ لكن عدد الأهداف هذا الموسم غير طبيعي.

وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من معادلة مانشستر يونايتد أثقل هزيمة له في الدوري الممتاز، حيث سقط بنتيجة 6-1 أمام توتنهام، وأسفرت مباريات هذه الجولة فقط عن تسجيل 41 هدفا.

ويقل هذا بثلاثة أهداف فقط عن الرقم القياسي للأهداف في جولة واحدة، والذي تحقق الشهر الماضي، ورغم أن الكثير من النتائج غير متوقعة، فإن هذا أضاف الكثير من الإثارة للمسابقة.

وقال جيمي كاراغر، مدافع ليفربول السابق، لشبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) "أريد للدوري الإنجليزي أن يصبح بمثل هذا الشكل هذا الموسم. عند الحديث عن حصد 95 نقطة من أجل الفوز باللقب فهذا مذهل؛ لكن هذا يقتل أحيانا المنافسة".

وأضاف "أود العودة إلى أوقات كان بطل الدوري يجمع رقما في منتصف 80 من النقاط.. هذا يعني خسارة المزيد من المباريات، وهذا يزيد الإثارة، ولا تكون المسافة كبيرة مع الفرق التي تنهي المسابقة في المراكز الرابع والخامس والسادس".

وتابع "أعتقد أن هذا الموسم يمكن أن يصبح استثنائيا".

ومع عدم وجود مشجعين لفرض المزيد من الضغوط، نتيجة لقيود كوفيد-19، فإن لعب الفريق على أرضه لم يعد يمنحه الأفضلية.

وهذا الموسم هو الأقل من بين آخر 5 مواسم، الذي يشهد فوز الفرق على أرضها عند المقارنة بين متوسط عدد المباريات.

ومع ازدحام جدول المباريات أيضا، فلا تملك الأندية فترة لإصلاح الأخطاء، كما أن اللعب في ملاعب فارغة يمنح الاعبين شعورا مشابها مع المران ما ساعد على تسجيل المزيد من الأهداف.

ويعتقد كاراغر أنه إذا نجحت فرق مثل أستون فيلا، الذي تجنب بصعوبة الهبوط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، في تكرار التفوق على ليفربول، ومع تصدر إيفرتون جدول الترتيب، فإنه ربما تحدث المزيد من المفاجآت.

وأضاف كاراغر "لم تكن هناك فترة إعداد للموسم. إنه جدول مكثف بالمباريات من أجل استكمالها. ولا يوجد وقت للمدربين للعمل مع الفرق على إصلاح المشكلات الدفاعية، التي ظهرت تقريبا مع كل الفرق هذا الموسم".

وأضاف "ربما يحدث ما حدث في موسم ليستر (عندما أحرز لقب الدوري بشكل مفاجئ موسم 2015-2016) ونشهد بطلا جديدا، وربما يكون المربع الذهبي غريبا أيضا، وأعتقد أن ذلك يعطي مؤشرا إيجابيا للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم".