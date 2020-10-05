حديث عن "مؤامرة" في خسارة ليفربول بسباعية أمام أستون فيلا

يقول نجم ليفربول المعتزل ريم سونيس إنه يعتقد أن أستون فيلا ترك عمدا عشب ملعبه ينمو أكبر بقليل من المعتاد؛ بهدف الحد من سرعة لاعبي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال مباراتهما أمس الأحد.

وبفضل ثلاثية رائعة في الشوط الأول من أولي واتكنز فاز فيلا 7-2 على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، وهي أول هزيمة لبطل الدوري هذا الموسم.

وكانت هذه أيضا أول مرة تهتز فيها شباك ليفربول 7 مرات في مباراة في أي بطولة منذ 1963.

وقال سونيس الذي يعمل محللا في شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) التلفزيونية "ما أقوله هو أنني أعتقد أن فيلا، والأمر ينطبق على الفريقين، ترك العشب ينمو أكبر من المعتاد بهدف التقليل من سرعة لاعبي ليفربول.. جميع فرق القمة تفضل العشب القصير ما يعني سرعة على أرض الملعب.. هذا لا يبدو ملعبا سريعا بالنسبة لي".

وقال فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول لسكاي سبورتس إن فريقه سيعيد النظر في الأداء الذي قدمه أمس؛ لكنه لن يقسو على نفسه، وإنه "يتعين على كل شخص تحمل مسؤوليته".

وقال المدرب كلوب إن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر الذي غاب عن مباراة الأمس؛ بسبب إصابة في الكتف سيغيب عن الملاعب لنحو 6 أسابيع، وبالتالي فإنه لن يشارك في المباراة المقبلة للنادي في ديربي "الميرسيسايد" ضد الجار إيفرتون في 17 الشهر الجاري.

وأضاف كلوب "كان من الممكن أن يكون تأثير الإصابة أسوأ.. لا أريد وضع إطار زمني؛ لكنه ربما يغيب لمدة 4 أو 6 أسابيع على الأرجح".