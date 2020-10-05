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كومان يتعثر في أول امتحان جدي.. تعادل مخيب لبرشلونة أمام إشبيلية

المباراة كانت مثيرة في شوطها الأول ومملة في الثاني (رويترز)
المباراة كانت مثيرة في شوطها الأول ومملة في الثاني (رويترز)
4/10/2020

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء برشلونة مع ضيفه إشبيلية الأحد في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ريال مدريد على مضيفه ليفانتي 2-صفر، وأوساسونا على ضيفه سلتا فيغو بالنتيجة نفسها، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر، في حين تعادل قادش مع ضيفه غرناطة 1-1.

بتلك النتيجة، أهدر برشلونة أول نقطتين في مسيرته بالبطولة، التي يسعى لاستعادة لقبها الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، ليصبح في جعبته 7 نقاط في المركز الخامس بترتيب المسابقة، علما بأنه ما زال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، ارتفع رصيد إشبيلية 7 نقاط أيضا في المركز السادس، متأخرا بفارق الأهداف خلف برشلونة، ويمتلك لقاءين مؤجلين أيضا.

جاء الهدفان خلال الشوط الأول، الذي اتسم بالسرعة والإثارة منذ اللحظات الأولى، على عكس الشوط الثاني الذي سيطر عليه الهدوء والملل.

وبادر الهولندي لوك دي يونغ بالتسجيل للضيوف (8)، غير أن البرازيلي فيليب كوتينيو أدرك التعادل لأصحاب الأرض (10).

المصدر : وكالات

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