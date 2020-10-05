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كومان يبرر تعادل برشلونة وزيدان: حققت 3 انتصارات وتعادلا ماذا أطلب أكثر من ذلك؟

زيدان سعيد بما قدمه ريال مدريد حتى الآن (غيتي)
زيدان سعيد بما قدمه ريال مدريد حتى الآن (غيتي)
5/10/2020

رغم تحقيق ريال مدريد 3 انتصارات متتالية بالليغا وآخرها أمس الأحد على ليفانتي 2-صفر، فإنه تلقى العديد من الانتقادات، ليخرج مدرب الملكي زين الدين زيدان مدافعا عن فريقه، وهي حال مدرب برشلونة رونالد كومان نفسها بعد تعادله أمس 1-1 مع إشبيلية.

وتعادل حامل اللقب ريال مدريد في أول مباراة له بالموسم مع ريال سوسيداد، قبل أن يحقق 3 انتصارات صعبة على ريال بيتيس وبلد الوليد وأخيرا فوزه على ليفانتي أمس الأحد 2-صفر ليتصدر الليغا برصيد 10 نقاط.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن زيدان سعيد لأن ريال مدريد لم يهزم خلال مبارياته الأربع، حيث قال "حققت 3 انتصارات وتعادلا، ماذا أطلب أكثر من ذلك؟".

وأضاف بعد مباراة أمس الأحد "يجب أن نفخر بما قدمه اللاعبون (ضد ليفانتي). نحن نصنع أشياء كثيرة، وهذا جيد. علينا أن نستمر في التحسن".

وفي المقابل خاض برشلونة 3 مباريات فقط ويحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل مع إشبيلية أمس الأحد 1-1، ولديه فرصة معادلة رصيد ريال مدريد في حال فوزه في المباراة الرابعة.

وعلى عكس الملكي، كان أداء برشلونة أكثر إقناعا مع مدربه الجديد كومان الذي نجح في الخروج بالفريق من تداعيات الهزيمة التاريخية بدوري أبطال أوروبا 8-2 أمام بايرن ميونيخ.

ولم يعرف كومان حتى أمس سوى الانتصارات على المستويين الودي والرسمي مع برشلونة، وهو ما دفعه للتعليق على خسارة أول نقطتين بالليغا هذا الموسم ودفاعه عن نفسه وفريقه الذي لقي إشادات كبيرة في أول انتصارين بالموسم.

وأشار كومان إلى أن الإرهاق تسبب في تعادل برشلونة مع إشبيلية يوم الأحد، حيث خاض الفريق مباراته الثالثة خلال أسبوع واحد، ولا يزال يشعر بآثار الإرهاق عقب الفوز 3-صفر على سيلتا فيغو الخميس خاصة وأنه لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد كليمون لينغليه.

وقال كومان "كان الأسبوع مرهقا لنا، ولقد خضنا مباراة مرهقة أخرى. لقد أتعبنا أنفسنا أمام سيلتا فيغو بسبب اللعب بلاعب أقل، وكنا نفتقد اليوم (أمس) الجاهزية البدنية والإبداع في الهجوم".

المصدر : الجزيرة + رويترز + ماركا

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