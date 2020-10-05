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كورونا يُكبد برشلونة خسائر مالية فادحة

النادي اقتطع جزءا من رواتب اللاعبين للمساهمة في مواجهة العجز عند توقف منافسات كرة القدم بسبب الفيروس (رويترز)
النادي اقتطع جزءا من رواتب اللاعبين للمساهمة في مواجهة العجز عند توقف منافسات كرة القدم بسبب الفيروس (رويترز)
5/10/2020

أعلن برشلونة عن تسجيل خسائر بقيمة 97 مليون يورو بعد خصم الضرائب للعام المالي 2019-2020، نتيجة جائحة كورونا، والفشل في الوصول للتقديرات المتوقعة للإيرادات بتخطي مليار يورو.

وقال النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين، إنه سجل إيرادات بقيمة 855 مليون يورو بنسبة انخفاض 14% مقارنة بعام 2018-2019، عندما سجل 990 مليون يورو.

كما ازداد صافي الديون لأكثر من الضعف، ووصل إلى 488 مليون يورو.

وأوضح النادي أن 47 مليون يورو من الخسائر بسبب غياب إيرادات المباريات، و35 مليون بسبب مبيعات متاجر النادي، و18 مليون لزيارات الملعب السياحية، بجانب خسائر أخرى متوقعة لحين عودة الجماهير إلى الملاعب في إسبانيا.

ويتوقع النادي إيرادات بقيمة 791 مليون يورو لعام 2020-2021.

واقتطع النادي جزءا من رواتب اللاعبين للمساهمة في مواجهة العجز عند توقف منافسات كرة القدم بسبب الفيروس.

وباع النادي لاعبين من أصحاب العقود الكبيرة مثل لويس سواريز، وإيفان راكيتيتش، وأرتورو فيدال في فترة الانتقالات الحالية.

وأدى هذا إلى هدوء للنادي في فترة الانتقالات مع المدرب الجديد رونالد كومان، وذكرت تقارير محلية أن البرسا سيضم الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون، فقط إذا باع مهاجمه عثمان ديمبلي المرشح للانتقال لمانشستر يونايتد.

المصدر : وكالات

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