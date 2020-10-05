كلوب يسرد الأسباب الصادمة لهزيمة ليفربول التاريخية ومدرب أستون فيلا فخور بفريقه

لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يتلقى حامل لقب البريميرليغ ليفربول هزيمة تاريخية القاسية 7-2 أمام أستون فيلا الذي نجا من الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي، فماذا كان تعليق كلا المدربين بعد المباراة الغريبة؟

بعد خسارة مانشستر يونايتد 6-1 أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، أضاف ليفربول لهذا اليوم الغريب هزيمة تاريخية أخرى وأصبح أول حامل لقب في تاريخ دوري الأضواء الإنجليزي يستقبل 7 أهداف في مباراة واحدة بالمسابقة منذ أرسنال في 1953.

وعلق مدرب ليفربول يورغن كلوب على السباعية القاسية بأن فريقه "فعل كل شيء لا ينبغي فعله في مباراة لكرة القدم، مما جعله يفقد السيطرة تماما على المباراة. لعبنا لمصلحة المنافس في كل الأهداف. وبعد ذلك سارت المباراة في اتجاه معين. كانت لنا أيضا بعض اللحظات الإيجابية لكنها لم تسفر عن أي شيء باستثناء هدفي محمد (صلاح)".

وأضاف "أسفرت كل اللحظات الإيجابية للمنافس عن فرص خطيرة أو أهداف وهذا صنع كل الفارق. فعلنا كل الأشياء التي لا ينبغي فعلها في مباراة القدم، لكن التقدير لأستون فيلا لأنه أجبرنا على ارتكاب هذه الأمور".

وتابع المدرب الألماني "ترك الهدف الأول أثره علينا لكن لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك. لقد استقبلنا بعض الأهداف المشابهة في الماضي لكن رد الفعل لم يكن جيدا ولقد فقدنا السيطرة".

طالع تصريحات كلوب بعد مباراة #فيلا_ليفربول… — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 4, 2020

وفي المقابل أشاد مدرب أستون فيلا دين سميث بفريقه بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي وقفز إلى المركز الثاني على حساب ليفربول الخامس.

وقال سميث بعد المباراة "لقد بذلنا مجهودا كبيرا. كان اللاعبون مذهلين ونفذوا خطة اللعب بشكل مثالي. كنا في أفضل حالاتنا. هذه بداية رائعة ونتيجة استثنائية".

وأضاف "لن نشعر بالرضا المبالغ فيه عن أنفسنا لكننا سنستمتع الليلة لأن هذه النتائج لا تحدث كثيرا".

وتابع المدرب الذي نجا فريقه بصعوبة من الهبوط في الموسم الماضي "سندخل التوقف الدولي بالكثير من الفخر والثقة".