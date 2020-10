شاهد.. ميسي وسواريز يجتمعان مجددا

اجتمع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد لأول مرة بعد رحيل الأخير عن برشلونة.

ورغم مغادرته البرسا فإن "البيستوليرو" عاد إلى مطار برشلونة ليسافر الصديقان معا إلى أميركا الجنوبية ليشاركا مع منتخبي بلديهما في تصفيات القارة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيقود ميسي -الذي ألغيت عقوبته من قبل اتحاد أميركا الجنوبية للعبة- منتخب "التانغو" في مباراتي الإكوادور وبوليفيا.

أما سواريز فسيواجه برفقة منتخب "السيلستي" التشيلي والإكوادور.

يذكر أن الثنائي تواجها آخر مرة بمباراة دولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وانتهت بالتعادل 2-2، وسجل النجمان في المباراة.

ورغم سفرهما معا فإن سواريز سيعود إلى مدريد و"البولغا" لبرشلونة لأول مرة منذ 6 سنوات.

