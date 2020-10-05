البث الحي
كرة قدم

شاهد.. ميسي وسواريز يجتمعان مجددا

النجمان تربطهما علاقة صداقة وطيدة (مواقع التواصل)
النجمان تربطهما علاقة صداقة وطيدة (مواقع التواصل)
5/10/2020

اجتمع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد لأول مرة بعد رحيل الأخير عن برشلونة.

ورغم مغادرته البرسا فإن "البيستوليرو" عاد إلى مطار برشلونة ليسافر الصديقان معا إلى أميركا الجنوبية ليشاركا مع منتخبي بلديهما في تصفيات القارة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيقود ميسي -الذي ألغيت عقوبته من قبل اتحاد أميركا الجنوبية للعبة- منتخب "التانغو" في مباراتي الإكوادور وبوليفيا.

أما سواريز فسيواجه برفقة منتخب "السيلستي" التشيلي والإكوادور.

يذكر أن الثنائي تواجها آخر مرة بمباراة دولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وانتهت بالتعادل 2-2، وسجل النجمان في المباراة.

ورغم سفرهما معا فإن سواريز سيعود إلى مدريد و"البولغا" لبرشلونة لأول مرة منذ 6 سنوات.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

بعد كلام ميسي القاسي.. سواريز ممتن ونيمار مندهش

"كنت تستحق الخروج كما يليق بأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، وليس الطرد كما فعلوا". رسالة قاسية وجهها الأرجنتيني ليونيل ميسي لإدارة البرسا في وداع زميله وصديقه لويس سواريز، والبرازيلي نيمار يندهش.

بعد رحيل سواريز.. هل يجد ميسي ضالته في فاتي؟

لم يكن أنسو فاتي لاعب برشلونة قد أكمل عامين حين خاض الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الأولى مع البرسا في 2004، فالنجم الشاب لديه ذكريات تعلقه بأفضل لاعب في العالم ٦ مرات الذي كان يساعده على التطور.

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)