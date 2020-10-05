شاهد.. روني يستعيد أيام تألقه مع مانشستر يونايتد بهدف رائع بالبطولة الإنجليزية

أحرز نجم المنتخب الإنجليزي السابق واين روني، هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة حقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل وذكّر الجماهير بأيام تألق هداف مانشستر يونايتد السابق.

وسجل روني (34 عاما) هدف الفوز 1-صفر لفريقه ديربي كاونتي أمام نوريتش سيتي في الدقيقة 87 بالجولة الرابعة لدوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم.

WAYNE ROONEY! 🔥 ON WCIĄŻ TO MA! 👌 ⚽️🎯 Piękny gol z rzutu wolnego doświadczonego Anglika zapewnił Derby County FC komplet punktów! 💪 pic.twitter.com/Ln2TYpF4GC — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 3, 2020

وتداولت حسابات رياضية بريطانية الهدف على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتميز الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 50 هدفا، بإحراز الكثير من الأهداف عبر الركلات الثابتة عندما كان قائدا لهجوم مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2004 وحتى 2017.