ريال مدريد والموسم الجديد.. استمرارية وشباك نظيفة

رغم أن الفريق يعاني هذا الموسم لتحقيق الانتصارات، فإن أرقام ريال مدريد في الليغا تشير إلى أنه يسير على الطريق الصحيح في الحفاظ على لقبه.

ففوز أول أمس السبت على ليفانتي بهدفين دون رد كان الـ13 في 15 مباراة في البطولة الإسبانية منذ استئنافها، في حين تعادل في مباراتين، كما يتصدر جدول الترتيب هذا الموسم بـ7 نقاط من فوزين وتعادل.

وفي الموسم الماضي حافظ رجال زين الدين زيدان على استمرارية أوصلتهم لاستعادة لقب الليغا بعد أن فازوا بـ10 مباريات وتعادلوا في واحدة وانتزعوا اللقب من بين يدي برشلونة غريمهم التقليدي.

وفي هذا الموسم، لم يتلق مرمى الريال سوى هدفين في أولى مباريات الموسم الجديد والتي فاز بها 3-2 على ريال بيتيس، وفي المباريات الثلاث الأخرى حافظ البلجيكي تيبو كورتوا على نظافة شباكه.

وحتى في المباراة الأخيرة التي غاب عنها الثنائي داني كاربخال وألفارو أودريزولا، نجح الملكي في الحفاظ على شباكه نظيفة.

ويقدم دفاع الريال المكون من سيرجيو راموس ورافاييل فاران وفيرلاند مندي أداء جيدا، غير أن الامتياز يستحقه بجدارة الحارس كورتوا الذي أنقذ شباكه من فرص محققة.