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تخطى 100 هدف.. هزيمة ليفربول التاريخية تفسد فرحة صلاح بإنجازه الكبير

صلاح يقف حزينا بعد الهزيمة التاريخية لفريقه (رويترز)
صلاح يقف حزينا بعد الهزيمة التاريخية لفريقه (رويترز)
4/10/2020

أفسدت هزيمة ليفربول التاريخية أمام أستون فيلا 7-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فرحة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بإنجازه الكبير بتخطيه حاجز الـ100 هدف.

وسجل صلاح هدفي الريدز في مرمى أستون فيلا مساء الأحد، ليرفع رصيده إلى 101 سجلها خلال 177 مباراة بواقع 99 هدفا مع ليفربول وهدفين فقط مع تشلسي.

ورفع صلاح رصيده إلى 5 أهداف ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بفارق هدف واحد عن مهاجم إيفرتون دومنيك كالفرت ليوين ونجم توتنهام هيونغ مين سون.

وساهمت أهداف صلاح في تتويج ليفربول بلقب البريميرليغ الموسم الماضي بعد غياب 30 عاما في إنجاز تاريخي كبير للريدز ومدربه الألماني يورغن كلوب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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