المساعد السابق لكلوب "يفضحه": كنت المدرب الحقيقي خلال 17 عاما

قرر الصربي زيليكو بوفاتش المساعد السابق للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الخروج عن صمته، وكشف عن سر علاقة الرجلين التي انتهت بعد 17 عاما من رحلة ناجحة في عالم المستديرة الساحرة.

وأضاف بوفاتش أن نجاح كلوب "ينسب لدوره"، وكشف عن أنه لم يبارك لكلوب على الفوز بلقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز.

وبوفاتش -الذي كان يلقبه كلوب "بالعقل"- غادر ليفربول بشكل مفاجئ في أبريل/نيسان 2018، ولم يكشف كلوب أو مساعده السابق عن أسباب كسر صداقة وعلاقة وقصة نجاح عمرها أكثر من 17 عاما، بدأت مع فريقي ماينز ودورتموند الألمانيين، وانتقلت إلى ليفربول.

الرجلان حققا نجاحات كثيرة مع دورتموند (غيتي)

ورحيل أشهر رجال الظل في عالم المستديرة الساحرة طرح -وقتها- أسئلة كثيرة عن كيف سيكون رد فعل كلوب واللاعبين. ولكن ما جرى بعدها كان مفاجئا، إذ بات الفريق أقوى، وفاز بلقبي دوري الأبطال عام 2019 والبريميرليغ العام الماضي.

وفي مقابلة نادرة قرر بوفاتش (56 عاما) -والذي يعمل مديرا رياضيا في فريق دينامو موسكو- الحديث عن علاقته بكلوب، والتي لا تزال متوترة حتى الآن.

وأقر بوفاتش -الذي قيل إنه غادر "الأنفليد" ليشق طريقه في عالم التدريب، لكن المطاف انتهى به مديرا رياضيا- بعدم تهنئته كلوب على قيادته "الريدز" لأول لقب في البريميرليغ منذ 30 عاما، وأكد أنه كان فرحا للاعبين والإدارة والجماهير والمدينة.

وأضاف بوفاتش أنه سعى ليصبح مديرا رياضيا "بعدما كان المدرب الحقيقي خلال 17 عاما"، في إشارة إلى فترة عمله مع كلوب.

وأوضح "كنت أقوم بوظائف المدرب كاملة، عدا الحديث للإعلام والظهور في المقابلات. كنت أقوم بوضع الخطط وحث اللاعبين على الفوز وتحقيق الألقاب. لم أكن أبحث عن الأضواء".

وتابع "لا أريد أن أكون مدربا الآن. في حال عرض علي برشلونة تدريبه سأفكر في الموضوع غير ذلك سأرفض؛ قُدمت لي الكثير من عروض التدريب ولكنني رفضتها، لن أكشف عن أسماء هذه الفرق".

وبعد رحيل بوفاتش، طلب كلوب الاستعانة بالهولندي بيب لايندرز (37 عاما) ليكون مساعدا له.

يذكر أن لايندرز كان في الفريق التدريبي لناديي بورتو وأيندهوفن.