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هزم ليفربول بسباعية.. أستون فيلا يكتب التاريخ في البريميرليغ

صلاح سجل هدفي ليفربول في الخسارة الكارثية (رويترز)
صلاح سجل هدفي ليفربول في الخسارة الكارثية (رويترز)
4/10/2020

أوقف فريق أستون فيلا انطلاقة ليفربول حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب عليه 7-2 اليوم الأحد في الجولة الرابعة من المسابقة.

وشهدت مباريات هذه الجولة التي أقيمت اليوم خسارة مانشستر يونايتد أمام توتنهام 1-6 وفوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 2-1 وويستهام على ليستر سيتي 3-صفر وساوثهامبتون على ويست بروميتش 2 -صفر وولفرهامبتون على فولهام 1- صفر.

وسجل سباعية "الأسود" أولي واتكينز (4 و22 و39) وجون ماكجين (35) وروس باركلي (55) وجاك غراليش (66 و75).

وسجل هدفي ليفربول محمد صلاح (33 و60).

وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، وليستر وأرسنال، أصحاب المراكز من الثاني للرابع.

وهذه هي الخسارة الأولى "للريدز" في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى، في حين حقق أستون فيلا العلامة الكاملة في المباريات الثلاث التي خاضها، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي.

المصدر : وكالات

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