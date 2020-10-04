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مورينيو لقّن سولسكاير درسا في كرة القدم.. توتنهام يسحق مان يونايتد بسداسية

نتيجة كارثية لسولسكاير (يسار) وفوز ساحق لمورينيو (رويترز)
نتيجة كارثية لسولسكاير (يسار) وفوز ساحق لمورينيو (رويترز)
4/10/2020

لقّن فريق توتنهام مضيفه مانشستر يونايتد درسا قاسيا في فنون كرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 6-1 اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز ويستهام على ليستر سيتي 3-صفر، وساوثهامبتون على وست بروميتش 2-صفر، وأرسنال على شيفيلد يونايتد 2-1، ووولفرهامبتون على فولهام بهدف نظيف.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فيرنانديز (2 من ركلة جزاء)، ثم سجل السبيرز سداسية مقسمة على شوطي المباراة عبر تانغي نودوميبيلي (4) وهيونج مين سون (7 و37) وهاري كين (31 و79 من ركلة جزاء) وسيرج أورييه (51).

وأكمل مانشستر يونايتد المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد أنتوني مارسيال في الدقيقة 29.

ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في المركز 16.

المصدر : وكالات

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