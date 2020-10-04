فاتي.. حس تهديفي وقدم لا تخطئ

على الرغم من أن أنسو فاتي -اللاعب الإسباني من أصول غينية- مهاجم برشلونة سيبلغ من العمر 18 عاما الشهر المقبل، غير أنه قدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للبرسا في الموسم الحالي.

وخلال مباراتين فقط أرسل رسالة للجماهير أنه النجم القادم في البلوغرانا، ومع الوقت سيصبح اللاعب الأبرز.

بروز وموهبة دفعا المدرب الهولندي رونالد كومان لإعلانها صراحة أن "فاتي قبل ديمبلي (عثمان)"، على الرغم من أن الأخير كلف خزينة البرسا قبل 3 سنوات 105 ملايين يورو و40 كإضافات.

وسجل فاتي 3 أهداف في مباراتين، ليتصدر فيها قائمة ترتيب الهدافين على الرغم من أن فريقه لعب مباريات أقل من معظم فرق الليغا.

واللافت في فاتي أنه يحتاج محاولات قليلة لهز الشباك ولا يضيع الكثير من الفرص، إذ جاءت أهدافه الثلاثة من التسديدات الثلاث التي صوّبها نحو المرمى.

وتكشف الأرقام أن فاتي سجل في الموسمين الحالي والماضي 11 هدفا جاءت من 17 تسديدة على المرمى، بمعدل مذهل للاعب شاب وصل إلى 64.8%.

ولكن ما يؤرق الجماهير هو أن اللاعب حقق كل هذه الأرقام ولم يصل بعد إلى سن الـ18 عاما، ولهذا فهناك مطالبات بحمايته وتوجيهه حتى لا يتراجع مستواه ويكرر أخطاء لاعبين كانت بداياتهم نارية ومواهبهم ظاهرة وذهبوا أدراج الرياح.

وعن هذا قال كومان وكررها سيرجيو بوسكيتس، إن اللاعب يحتاج للإحاطة والاعتناء على المستويين النفسي والاجتماعي.

يذكر أن اللاعب -الذي شارك في أولى مبارياته مع الفريق الأول في سن الـ16 عاما- ارتفع البند الجزائي في عقده إلى 400 مليون يورو، كما أن مفاوضات تجديد عقده ستنطلق الموسم الجاري.