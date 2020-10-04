البث الحي
كرة قدم

فاتي.. حس تهديفي وقدم لا تخطئ

فاتي (بالقميص الأسود) يتصدر قائمة هدافي الليغا حتى الآن (رويترز)
فاتي (بالقميص الأسود) يتصدر قائمة هدافي الليغا حتى الآن (رويترز)
4/10/2020

على الرغم من أن أنسو فاتي -اللاعب الإسباني من أصول غينية- مهاجم برشلونة سيبلغ من العمر 18 عاما الشهر المقبل، غير أنه قدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للبرسا في الموسم الحالي.

وخلال مباراتين فقط أرسل رسالة للجماهير أنه النجم القادم في البلوغرانا، ومع الوقت سيصبح اللاعب الأبرز.

بروز وموهبة دفعا المدرب الهولندي رونالد كومان لإعلانها صراحة أن "فاتي قبل ديمبلي (عثمان)"، على الرغم من أن الأخير كلف خزينة البرسا قبل 3 سنوات 105 ملايين يورو و40 كإضافات.

وسجل فاتي 3 أهداف في مباراتين، ليتصدر فيها قائمة ترتيب الهدافين على الرغم من أن فريقه لعب مباريات أقل من معظم فرق الليغا.

واللافت في فاتي أنه يحتاج محاولات قليلة لهز الشباك ولا يضيع الكثير من الفرص، إذ جاءت أهدافه الثلاثة من التسديدات الثلاث التي صوّبها نحو المرمى.

وتكشف الأرقام أن فاتي سجل في الموسمين الحالي والماضي 11 هدفا جاءت من 17 تسديدة على المرمى، بمعدل مذهل للاعب شاب وصل إلى 64.8%.

ولكن ما يؤرق الجماهير هو أن اللاعب حقق كل هذه الأرقام ولم يصل بعد إلى سن الـ18 عاما، ولهذا فهناك مطالبات بحمايته وتوجيهه حتى لا يتراجع مستواه ويكرر أخطاء لاعبين كانت بداياتهم نارية ومواهبهم ظاهرة وذهبوا أدراج الرياح.

وعن هذا قال كومان وكررها سيرجيو بوسكيتس، إن اللاعب يحتاج للإحاطة والاعتناء على المستويين النفسي والاجتماعي.

يذكر أن اللاعب -الذي شارك في أولى مبارياته مع الفريق الأول في سن الـ16 عاما- ارتفع البند الجزائي في عقده إلى 400 مليون يورو، كما أن مفاوضات تجديد عقده ستنطلق الموسم الجاري.

المصدر : الصحافة الإسبانية

حول هذه القصة

بعد رحيل سواريز.. هل يجد ميسي ضالته في فاتي؟

لم يكن أنسو فاتي لاعب برشلونة قد أكمل عامين حين خاض الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الأولى مع البرسا في 2004، فالنجم الشاب لديه ذكريات تعلقه بأفضل لاعب في العالم ٦ مرات الذي كان يساعده على التطور.

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)