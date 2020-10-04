رباعية ليفاندوفسكي تمنح البايرن فوزا بشق الأنفس على هيرتا برلين

أحرز الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي 4 أهداف (سوبر هاتريك)، ليقود فريقه بايرن ميونيخ لفوز مثير 4-3 على ضيفه هيرتا برلين اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل فولفسبورغ مع ضيفه أوغسبورغ بدون أهداف.

وارتفع رصيد بايرن -الذي عاد لنغمة الانتصارات عقب خسارته القاسية 1-4 أمام مضيفه هوفنهايم في المرحلة الماضية- إلى 6 نقاط في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد هيرتا، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد عند 3 نقاط في المركز الـ13.

وتقدم بايرن بهدف حمل توقيع ليفاندوفسكي (40)، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الثاني (51)، غير أن هيرتا برلين تمكن من العودة للمباراة بتسجيله هدفين حملا توقيع جون كوردوبا (59) وماتيوس كونيا (71).

وعاد "ليفا" للتسجيل مجددا، محرزا الهدف الثالث لبايرن (85)، غير أن فرحة أصحاب الأرض بمعاودة التقدم لم تدم طويلا، حيث تعادل جيسيك نغانكام لمصلحة هيرتا (88).

واختتم ليفاندوفسكي رباعيته بتسبب في ركلة جزاء، أحرز منها الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح النقاط الثلاث لبطل المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة.