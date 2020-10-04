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بفوز صعب على ليفانتي.. ريال مدريد يتصدر الليغا

بنزيمة (الثاني من اليسار) سجل هدفه الأول هذا الموسم (غيتي)
بنزيمة (الثاني من اليسار) سجل هدفه الأول هذا الموسم (غيتي)
4/10/2020

ارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على مضيفه ليفانتي اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ديبورتيفو ألافيس على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف نظيف، وأوساسونا على ضيفه سلتا فيغو 2-صفر.

وارتفع رصيد ريال مدريد (حامل اللقب) إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ريال بيتيس، علما بأن الفريق الملكي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمّد رصيد ليفانتي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط في المركز 18.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للريال (16)، وأضاف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، واصل الريال صحوته في البطولة بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، معوضا بدايته الباهتة التي شهدت تعادله من دون أهداف مع مضيفه ريال سوسيداد.

المصدر : وكالات

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