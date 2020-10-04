بسبب كورونا.. نابولي قد يخسر مواجهته ضد يوفنتوس

يمكن أن يُعتبر فريق نابولي خاسرا بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي لكرة القدم التي تقام اليوم الأحد، إذا لم يظهر الفريق في ملعب تورينو، وفقا للطلب الذي تقدمت به السلطات الصحية.

وذكرت رابطة الدوري الإيطالي -في وقت متأخر أمس السبت في مذكرة أُرسلت لوكالة الأنباء الإيطالية- أن المباراة التي تقام على ملعب "أليانز تورينو" الخاص بيوفنتوس ستقام الليلة في موعدها.

ولكن تقارير ذكرت أن فريق نابولي يبقى في المدينة اليوم الأحد، منتظرا القرار الرسمي من الرابطة.

وأعلنت رابطة الدوري مؤخرا قواعد تسمح للأندية بتأجيل مبارياتها إذا كان هناك أقل من 13 لاعبا متاحا، أو في حال الإبلاغ عن وجود 10 إصابات بفيروس كورونا خلال أسبوع.

وذكرت تقارير أن رحلة نابولي إلى مدينة تورينو -التي كانت مقررة أمس السبت- أُلغيت بعد اتصال من السلطات الصحية في نابولي، والتي طلبت من كل النادي دخول الحجر الصحي عقب إصابة الثنائي بيتور زيلينيسكي وإليف إلماس يومي الجمعة والسبت.

ولكن، يبدو أن رابطة الدوري الإيطالي نفذت بروتوكول الاتحاد الإيطالي للعبة، والذي يسمح بالتدريب وإقامة المباريات للاعبين غير المصابين لدى الفريق الذي ظهرت به حالات إيجابية.

ويبقى اللاعبون المصابون في العزل المنزلي الكامل لمدة أسبوعين أو لحين ظهور سلبية عيناتهم.

وأفادت تقارير بأن المفاوضات جارية حاليا بين رابطة الدوري ونابولي، الذي قد يتوجه لتورينو اليوم الأحد.

وخضع نابولي لفحوص متتالية منذ مباراته الأخيرة أمام جنوه التي أقيمت الأحد الماضي، حيث بلغ عدد اللاعبين المصابين 17 لاعبا هذا الأسبوع، وتأجلت مباراة جنوه مع تورينو لموعد لم يتم تحديده بعد.