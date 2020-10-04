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التعادل يخيم على قمة إنتر ميلان ولاتسيو

كونتي (يمين) مدرب إنتر وإنزاغي مدرب لاتسيو يتصافحان بعد نهاية المباراة (رويترز)
كونتي (يمين) مدرب إنتر وإنزاغي مدرب لاتسيو يتصافحان بعد نهاية المباراة (رويترز)
4/10/2020

أهدر إنتر أول نقطتين في مسيرته ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه لاتسيو اليوم الأحد في المرحلة 3 من المسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة -التي جرت اليوم- عن فوز أتالانتا على ضيفه كالياري 5-2، وبارما على ضيفه فيرونا بهدف نظيف، وبينفينتوعلى ضيفه بولونيا بالنتيجة نفسها.

ورفع إنتر رصيده إلى 7 نقاط في المركز 3 مؤقتا، حتى انتهاء باقي مباريات المرحلة، كما ارتفع رصيد لاتسيو إلى 4 نقاط في المركز 9 مؤقتا.

وبادر النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بالتسجيل لمصلحة إنتر(30)، قبل أن يتعادل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للاتسيو (55).

واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة، خاصة في الشوط الثاني، مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجه تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو في الدقيقة 70، وستيفانو سينسي نجم إنتر في الدقيقة 87.

وواصل أتالانتا مسلسل عروضه الهجومية القوية، وسحق كالياري 5-2 في وقت سابق اليوم.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، لينفرد بصدارة جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطتين أمام ساسولو وإنتر، وتجمد رصيد كالياري عند نقطة واحدة، بعدما مُني بالهزيمة الثانية على التوالي، وإن أصبح أول فريق يهز شباك أتالانتا في الموسم الحالي.

وحسم أتالانتا المباراة تماما في شوطها الأول بـ4 أهداف سجلها لويس مورييل (7) وأليخاندرو غوميز (29) وماريو باساليتش (37) ودوفان زاباتا (42)، مقابل هدف أحرزه الأوروجوياني دييجو غودين (24).

وفي الشوط الثاني، سجل جواو بيديو جلفاو الهدف الثاني لكالياري (52)، فيما أحرز سام لافرز الهدف الخامس لأتالانتا (81).

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