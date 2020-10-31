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هدف ووكر يمنح مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد المتواضع

لاعبو مانشستر سيتي عقب هدف الفوز (رويترز)
لاعبو مانشستر سيتي عقب هدف الفوز (رويترز)
31/10/2020

فاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد 1-صفر على ملعب برامال لين اليوم السبت بهدف كايل ووكر، ليستمر أصحاب الأرض من دون انتصار للمباراة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوّج ووكر مباراته المئة بالدوري الممتاز مع سيتي عندما هز الشباك بتسديدة قوية منخفضة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب الرطبة، قبل أن تسكن شباك آرون رامسديل حارس شيفيلد.

ورغم هيمنة الضيوف، لم ينجح سيتي في استغلال الفرص العديدة التي سنحت له، وقد لاحت أمام شيفيلد بعض الفرص في الشوط الثاني لكنّ لاعبيه أخفقوا في استغلالها.

ووضعت النتيجة سيتي في المركز السابع بالترتيب متأخرا بفارق نقطتين عن إيفرتون المتصدر، ويقبع شيفيلد في المركز 19 وقبل الأخير بنقطة واحدة فقط.

المصدر : رويترز

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