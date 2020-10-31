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بالفيديو.. ريال مدريد يستعيد توازنه برباعية بمرمى هويسكا وهازارد يعود بهدف صاروخي

بنزيمة (يسار) وهازارد بعد تسجيل هدف في شباك ويسكا (غيتي)
بنزيمة (يسار) وهازارد بعد تسجيل هدف في شباك ويسكا (غيتي)
31/10/2020

انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤقتا، بفوزه على ضيفه هويسكا 4-1، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الليغا، وشهدت المباراة مشاركة النجم البلجيكي إدين هازارد وتسجيله بعد غياب بسبب الإصابة.

وتقدم فريق "الملكي" بهدف سجله هازارد في الدقيقة 40 بعد غياب طويل من تصويبة صاروخية على بعد نحو 40 ياردة، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث في الدقيقة 54، ثم سجل هويسكا هدفه الوحيد في الدقيقة 74 عن طريق ديفيد فيريرو، قبل أن يختتم بنزيمة أهداف الريال الأربعة بتسجيل الهدف الثاني له في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية المباريات، وتوقف رصيد هويسكا عند 5 نقاط في المركز 18.

وبهذا الفوز، استعاد الريال توازنه بعد تعادله أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2 الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هذا الفوز الخامس للريال في الليغا هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها، علما بأن له مباراة مؤجلة، في حين تجرع هويسكا الخسارة 3 مرات مقابل التعادل في 5 مباريات.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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