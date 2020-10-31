ردا على تكهنات بعودته لبرشلونة.. غوارديولا: سعيد جدا في سيتي وأتمنى الاستمرار

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا أنه لا يعتزم الرحيل عن مانشستر سيتي والعودة إلى برشلونة، بعد أن أعلن فيكتور فونت المرشح لرئاسة النادي الإسباني رغبته في إعادة غوارديولا إلى الكامب نو.

ويتبقى عام واحد في عقد غوارديولا مع سيتي. وقال فونت إنه يرغب في إعادة المدرب الإسباني للتعاون مع النجم ليونيل ميسي لضمان استمرار المهاجم الأرجنتيني مع الفريق لما بعد 2021.

وقضى غوارديولا 4 مواسم في تدريب برشلونة، وفاز بـ3 ألقاب في الدوري إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا قبل الرحيل عام 2012.

وقال المدرب الإسباني -الذي عبّر عن رغبته في تمديد عقده مع سيتي- للصحفيين قبل مواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، "أنا سعيد جدا في مانشستر وأتمنى أن أبلي بلاء حسنا هذا الموسم للاستمرار لفترة أطول".

واستهل سيتي الموسم بشكل سيئ، وهو يحتل المركز 13 في الدوري الممتاز متأخرا بـ5 نقاط عن إيفرتون المتصدر.