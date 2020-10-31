ثنائية موريل تعيد أتلانتا إلى طريق الانتصارات ووصافة الدوري الإيطالي

أحرز لويس موريل هدفين في الشوط الأول ليمنح أتلانتا الفوز 2-1 على مضيفه كروتوني اليوم السبت ويعيده إلى طريق الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد هزيمته في آخر مباراتين.

وهيمن أتلانتا، الذي تقدم إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، على المباراة لكنه أضاع العديد من الفرص أمام منافسه المتواضع.

وأهدر موريل فرصتين قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 26 بعد تمريرة من رسلان مالينوفسكي.

وأضاع أليخاندرو غوميز وموريل المزيد من الفرص قبل أن يهز المهاجم الكولومبي الشباك مرة أخرى في الدقيقة 38 بتسديدة في الزاوية القريبة بعد أن فقد كروتوني الكرة لصالح ريمو فرولر.

وقلص كروتوني، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، الفارق بعد دقيقتين عندما سجل سيمي من زاوية صعبة، قبل أن يهدر دوفان زاباتا 3 فرص متتالية لزيادة تفوق أتلانتا في الشوط الثاني.