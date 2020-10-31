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زياش يتألق ويقود تشلسي للفوز بثلاثية على المتذيل بيرنلي

زياش (يمين) يحتفل بتسجيله أول أهدافه بالبريميرليغ مع تشلسي (رويترز)
زياش (يمين) يحتفل بتسجيله أول أهدافه بالبريميرليغ مع تشلسي (رويترز)
31/10/2020

تغلب فريق تشلسي على مضيفه بيرنلي 3-صفر اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتألق النجم المغربي حكيم زياش، حيث سجل الهدف الأول وصنع الثالث.

وعلى ملعب تيرف مور انتهى الشوط الأول بهدف نظيف سجله زياش في الدقيقة 27، وهو أول أهدافه في البريميرليغ منذ انتقاله من أياكس أمستردام، كما أنها المباراة الأولى التي يشارك فيها كلاعب أساسي في البطولة.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي كيرت زوما الهدف الثاني في الدقيقة  63، وتبعه الألماني تيمو فيرنر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70 بتمريرة ذكية من زياش المتألق.

الفوز رفع رصيد تشلسي إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الرابع، وتوقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير بعد تعرضه للهزيمة الخامسة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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