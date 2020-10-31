البث الحي
كرة قدم

بايرن ميونخ ودورتموند يواصلان انتصاراتهما وصراع الصدارة في البوندسليغا

مولر (يسار) يحتفل بتسجيله هدف بايرن الأول مع زميله تشوبو موتينغ (رويترز)
مولر (يسار) يحتفل بتسجيله هدف بايرن الأول مع زميله تشوبو موتينغ (رويترز)
31/10/2020

واصل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند انتصاراتهما المتتالية وصراعهما المحتدم في الدوري الألماني لكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه كولون 2-1 والثاني على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 2-صفر اليوم السبت في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت الجولة نفسها اليوم أيضا تعادل آنتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن 1-1، وفوز أوغسبورغ على ماينز 3-1.

على ملعب راين إنرجي، خاض بايرن المباراة من دون مهاجمه الأبرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي حصل على راحة من قبل المدرب هانزي فليك المدير الفني للفريق.

لكن بايرن لم يجد صعوبة كبيرة في الفوز على مضيفه ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم لصدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند بعدما حقق كل منهما انتصاره الرابع على التوالي والخامس مقابل هزيمة واحدة مني بها كل منهما في المباريات الست التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

فرحة عارمة بفوز دورتموند (غيتي)

ويستطيع لايبزغ (13 نقطة) استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة أخرى اليوم بالجولة نفسها.

وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما توماس مولر وسيرج غنابري في الدقيقتين 13 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل دومينيك دريكسلر هدف حفظ ماء الوجه لفريق كولون في الدقيقة 83، لكنه لم ينقذه من الهزيمة ليتجمد رصيد كولون عند نقطتين في المركز 16.

وبعدما واجه بوروسيا دورتموند صعوبة في هز شباك مضيفه أرمينيا بيليفيلد خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قاد المدافع ماتس هوملز الفريق للفوز الثمين بهدفين سجلهما في الدقيقتين 53 و71 ليتجمد رصيد بيليفيلد عند 4 نقاط في المركز 14.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

‏‎"تدوير اللاعبين" طريقة بايرن ميونخ الجديدة بالدوري الألماني وأمام أتلتيكو مدريد

أكد مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني هانسي فليك أنه سيعتمد على تدوير لاعبي فريقه المتوّج بلقبي دوري الأبطال والسوبر الأوروبيين، من أجل "لعب كرة القدم التي يتميز بها الفريق، وأن نطبق أفكارنا بشكل كامل".

تركيا أحرجته.. المنتخب الألماني يستبعد 5 لاعبين ويعتمد على نجوم بايرن ولايبزيغ لإنقاذه

استبعد مدرب ألمانيا يواخيم لوف اليوم الخميس 5 لاعبين من تشكيلته التي تواجه أوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم مع اعتماده على خبرة نجوم بايرن ميونيخ ولايبزيغ العائدين للتشكيلة.

المزيد من كرة قدم

زياش يتألق ويقود تشلسي للفوز بثلاثية على المتذيل بيرنلي

زياش (يمين) يحتفل بتسجيله أول أهدافه بالبريميرليغ مع تشلسي (رويترز)

ثنائية موريل تعيد أتلانتا إلى طريق الانتصارات ووصافة الدوري الإيطالي

موريل رقم 9 يحتفل مع زملائه بالهدف الأول له (غيتي)

بالفيديو.. ريال مدريد يستعيد توازنه برباعية بمرمى هويسكا وهازارد يعود بهدف صاروخي

بنزيمة (يسار) وهازارد بعد تسجيل هدف في شباك ويسكا (غيتي)

هدف ووكر يمنح مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد المتواضع

لاعبو مانشستر سيتي عقب هدف الفوز (رويترز)
الأكثر قراءة

في لقاء خاص مع الجزيرة.. ماكرون: أنا لا أواجه الإسلام والمسلمين وموقفي من الرسوم تم تحريفه

ماكرون خلال المقابلة الخاصة مع الجزيرة (الجزيرة)

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

مسؤول جزائري: فرنسا استعملت عظام شهداء المقاومة في صناعة الصابون والسكر

شيخي: فرنسا تخشى الكشف عن الأرشيف لأنه سيضر سمعتها والصورة التي تحاول الترويج لها (الصحافة الجزائرية)