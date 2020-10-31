بايرن ميونخ ودورتموند يواصلان انتصاراتهما وصراع الصدارة في البوندسليغا

واصل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند انتصاراتهما المتتالية وصراعهما المحتدم في الدوري الألماني لكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه كولون 2-1 والثاني على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 2-صفر اليوم السبت في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت الجولة نفسها اليوم أيضا تعادل آنتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن 1-1، وفوز أوغسبورغ على ماينز 3-1.

على ملعب راين إنرجي، خاض بايرن المباراة من دون مهاجمه الأبرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي حصل على راحة من قبل المدرب هانزي فليك المدير الفني للفريق.

لكن بايرن لم يجد صعوبة كبيرة في الفوز على مضيفه ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم لصدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند بعدما حقق كل منهما انتصاره الرابع على التوالي والخامس مقابل هزيمة واحدة مني بها كل منهما في المباريات الست التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

فرحة عارمة بفوز دورتموند (غيتي)

ويستطيع لايبزغ (13 نقطة) استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة أخرى اليوم بالجولة نفسها.

وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما توماس مولر وسيرج غنابري في الدقيقتين 13 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل دومينيك دريكسلر هدف حفظ ماء الوجه لفريق كولون في الدقيقة 83، لكنه لم ينقذه من الهزيمة ليتجمد رصيد كولون عند نقطتين في المركز 16.

وبعدما واجه بوروسيا دورتموند صعوبة في هز شباك مضيفه أرمينيا بيليفيلد خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قاد المدافع ماتس هوملز الفريق للفوز الثمين بهدفين سجلهما في الدقيقتين 53 و71 ليتجمد رصيد بيليفيلد عند 4 نقاط في المركز 14.