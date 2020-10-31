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بآية قرآنية وملابس الإحرام.. أوزيل يعلّق على اعتداء نيس

أوزيل يدعو الله قبل إحدى مباريات أرسنال (مواقع التواصل)
أوزيل يدعو الله قبل إحدى مباريات أرسنال (مواقع التواصل)
31/10/2020

بآية قرآنية وصورته بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة علّق النجم الألماني مسعود أوزيل على اعتداء مدينة نيس الفرنسية الذي وقع الخميس الماضي، وراح ضحيته 3 قتلى.

وغرّد لاعب فريق أرسنال الإنجليزي -عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء أمس الجمعة- بصورته أثناء تأدية مناسك العمرة وهو يقف أمام الكعبة المشرفة، وقد كُتب على الصورة "قال الله في القرآن الكريم"، تلاها جزء من آية قرآنية بسورة المائدة "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

وأوضح أوزيل براءة الدين الإسلامي من أي عمل إرهابي بتعليق على الصورة قال فيه إن "الإرهاب ليس له مكان في الإسلام".

وعرفت عن أوزيل نصرته الدائمة للقضايا الإسلامية من خلال تغريداته الجريئة عبر تويتر.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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