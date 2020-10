بآية قرآنية وملابس الإحرام.. أوزيل يعلّق على اعتداء نيس

بآية قرآنية وصورته بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة علّق النجم الألماني مسعود أوزيل على اعتداء مدينة نيس الفرنسية الذي وقع الخميس الماضي، وراح ضحيته 3 قتلى.

وغرّد لاعب فريق أرسنال الإنجليزي -عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء أمس الجمعة- بصورته أثناء تأدية مناسك العمرة وهو يقف أمام الكعبة المشرفة، وقد كُتب على الصورة "قال الله في القرآن الكريم"، تلاها جزء من آية قرآنية بسورة المائدة "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

Terrorism has no place in Islam ❌❌❌ pic.twitter.com/Vclh5VVSwl

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 30, 2020