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كرة قدم

يعاني محليا وأوروبيا.. إنتر يفلت من هزيمة محققة بملعبه أمام بارما

(غيتي)
(غيتي)
31/10/2020

أفلت فريق إنتر من فخ الهزيمة أمام ضيفه بارما وتعادل معه بصعوبة 2-2 اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليواصل الفريق نتائجه السيئة محليا وأوروبيا.

فعلى ملعب جوزيبي مياتزا، تقمص المهاجم الإيفواري كواسي جيرفينيو دور البطولة في فريق بارما.

وسجل جيرفينيو هدفي بارما في الدقيقتين 46 و62 ورد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بهدف لإنتر في الدقيقة 64، قبل أن خطف مواطنه إيفان بيريزيتش هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، مقابل 5 نقاط لبارما في المركز الـ15.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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