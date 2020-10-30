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مانشستر يونايتد امتدحه ببيت شعر.. أندية أوروبا تهنئ المسلمين بالمولد النبوي الشريف

ليفربول يحرص دائما على تهنئة المسلمين بمناسباتهم الدينية (مواقع التواصل)
ليفربول يحرص دائما على تهنئة المسلمين بمناسباتهم الدينية (مواقع التواصل)
30/10/2020

حرصت بعض الدوريات والأندية الأوروبية الكبرى على تهنئة الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي وافق أمس، الخميس، وذلك من خلال حساباتها باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي الناطق بالعربية على تويتر، تغريدة قال فيها "نهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.. كل عام وأنتم بخير".

وشاركت أندية إيطاليا الكبرى مثل يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، في تهنئة المسلمين بذكرى المولد النبوي أيضا.

كما وجه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي ليفربول، تهنئة خاصة إلى جماهيره وعشاقه، قائلا "كل عام وأنتم بخير يا ريدز بمناسبة المولد النبوي".

وانفرد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بكتابة بيت شعر في مدح النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول "يا مولدا قد حوى عزا وإقبالا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالا".

وكان نجم أرسنال الإنجليزي، اللاعب الألماني المسلم، مسعود أوزيل أول من بادر إلى المباركة للأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم أمس، الأربعاء.

وتأتي هذه التهنئة الأوروبية للمسلمين، بالتزامن مع الحملة الشرسة التي تشنها فرنسا على الإسلام والنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بقيادة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وحكومته.

 

 

المصدر : خدمة سند

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