مانشستر يونايتد امتدحه ببيت شعر.. أندية أوروبا تهنئ المسلمين بالمولد النبوي الشريف

حرصت بعض الدوريات والأندية الأوروبية الكبرى على تهنئة الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي وافق أمس، الخميس، وذلك من خلال حساباتها باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي الناطق بالعربية على تويتر، تغريدة قال فيها "نهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.. كل عام وأنتم بخير".

نهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف… كل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/BomZDd0kBZ — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) October 29, 2020

وشاركت أندية إيطاليا الكبرى مثل يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، في تهنئة المسلمين بذكرى المولد النبوي أيضا.

نهنئ جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونتمنى لكم كل الخير والسعادة ❤️🖤#المولد_النبوي_الشريف pic.twitter.com/CcOCZMXB8G — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) October 29, 2020

كما وجه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي ليفربول، تهنئة خاصة إلى جماهيره وعشاقه، قائلا "كل عام وأنتم بخير يا ريدز بمناسبة المولد النبوي".

كل عام وأنتم بخير يا ريدز بمناسبة #المولد_النبوي ❤️🙌 pic.twitter.com/osN5tLxOPZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 29, 2020

وانفرد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بكتابة بيت شعر في مدح النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول "يا مولدا قد حوى عزا وإقبالا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالا".

يا مولداً قد حوى عزاً وإقبالًا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالًا ✨ نهنئكم بالمولد النبوي الشريف ❤️ #يونايتد #المولد_النبوي_الشريف pic.twitter.com/to03OYbaPF — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 29, 2020

وكان نجم أرسنال الإنجليزي، اللاعب الألماني المسلم، مسعود أوزيل أول من بادر إلى المباركة للأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم أمس، الأربعاء.

Mübarek #MevlidKandili nizi kutlar Hayırlara vesile olmasını dilerim. 🤲🏼 pic.twitter.com/MkXEAF0p5p — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 28, 2020

وتأتي هذه التهنئة الأوروبية للمسلمين، بالتزامن مع الحملة الشرسة التي تشنها فرنسا على الإسلام والنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بقيادة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وحكومته.

نادي يوفنتوس يُهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف ⚫⚪ pic.twitter.com/rqZMGrt2my — JuventusFC (@Juventusfcar) October 29, 2020