قبل مباراة ريال مدريد المتذبذب وويسكا بالليغا.. زيدان: بنزيمة وفينيسيوس أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة وجود أي مشكلة بين ثنائي الهجوم كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور، مؤكدا أنهما أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما قبل مواجهة ويسكا بالليغا غدا السبت.

وكان بنزيمة كشف دون قصد مؤخرا عن رأيه في شريكه المهاجم فينيسيوس، وسيأمل الثنائي الآن توحيد الصف عندما يلتقي ريال مدريد مع ويسكا في الدوري الإسباني غدا السبت.

وأظهر برنامج "تيليفوت" على التلفزيون الفرنسي بنزيمة وهو يتحدث إلى المدافع فيرلان ميندي عن فينيسيوس بين الشوطين في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

That video is out of context and you don't know if Benzema said all that or Mendy was part of it as well. Obviously they were frustrated and these kind of things happens everywhere. Here is a video of Karim and Ferland discussing with vinicius right after. pic.twitter.com/Lh8Bar7cRT — El Gato Benzema (@ElGatoKBenzema) October 28, 2020

وفي الوقت الذي كان يقف فيه فينيسيوس على بعد أمتار قليلة في النفق المؤدي لغرف الملابس، همس بنزيمة لمواطنه ميندي بالفرنسية قائلا "لا تمرر له. إنه يلعب ضدنا"، منتقدا أداء شريكه في الهجوم في الشوط الأول بعد أن تأخر فريقه 1-صفر.

ayo what's happening here? Benzema to Mendy "don't play with Vinicius, he's playing against us" pic.twitter.com/E0DOwiZalH — Ness™℣ (@The1Centurions) October 28, 2020

ولم يرد بنزيمة على هذا المقطع، لكنه أعاد نشر تغريدة على تويتر لوكيل أعماله السابق كريم الجزيري ينتقد فيها برنامج تيليفوت ويصفه بأنه "يبحث بطريقة غير شريفة عن الإثارة".

ويلعب ميندي وفينيسيوس في جهة اليسار، لكن المدافع لم يتعاون جيدا مع الجناح البرازيلي بعد حديث بنزيمة ومرر له الكرة 3 مرات فقط في الشوط الثاني.

وتأخر ريال مدريد بعدها 2-صفر لكنه تعادل في النهاية بفضل هدفي بنزيمة وكاسيميرو في الأنفاس الأخيرة، رغم أن النتيجة أخفت بالكاد أداء باهتا آخر بعد أن بدأ الفريق يستعيد عافيته بفوز كبير 3-1 مطلع الأسبوع على برشلونة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي مؤكدا تقارير محلية ذكرت أن فينيسيوس وبنزيمة أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما خلال التدريبات أمس الخميس، "الشيء الأكثر أهمية أن هذا الثنائي أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما. تحدث الكثير من الأمور في أرض الملعب لكنها تبقى هناك دائما".

وأضاف "من الجيد أن تحدث هذه الأشياء التي تعكس نشاط وحيوية أي فريق".

وسيفتقد ريال جهود المدافعين داني كاربخال وناتشو فرنانديز وألفارو أودريوزولا في مواجهة ويسكا، كما يغيب لاعب الوسط مارتن أوديغارد.

ومن بين أسباب تذبذب مستوى ريال مدريد هذا الموسم تراجع أداء مهاجميه، حيث سجل بنزيمة 27 هدفا في كل المسابقات الموسم الماضي، لكنه هز الشباك مرتين فقط هذا الموسم.

وسجل فينيسيوس 5 أهداف فقط الموسم الماضي، ورغم التوقعات بأنه سيتفوق على هذا الرقم الموسم الحالي، حيث سجل بالفعل 3 أهداف حتى الآن، فإنه يتوتر كثيرا في منطقة الجزاء.

وأيضا كما شرح بنزيمة لزميله ميندي، فإن فينيسيوس يبدو مختلفا عن بقية زملائه.

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري الإسباني متأخرا بنقطة واحدة عن ريال سوسيداد المتصدر والذي يحل ضيفا على سيلتا فيغو يوم الأحد.

ويحتل برشلونة المركز 12 لكنه استعاد ثقته بنفسه بعد الهزيمة في مباراة قمة إسبانيا بالفوز على يوفنتوس 2-صفر يوم الأربعاء بعد أداء وصفه المدرب رونالد كومان بأنه الأفضل لبرشلونة هذا الموسم.

وسيلعب برشلونة مع مضيفه ألافيس ويسعى لتحقيق أول انتصار في الدوري في 4 مباريات، في حين يلعب أتلتيكو مدريد، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في المسابقة، في ضيافة أوساسونا.