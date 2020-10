قبل مباراة ريال مدريد المتذبذب وويسكا بالليغا.. زيدان: بنزيمة وفينيسيوس أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة وجود أي مشكلة بين ثنائي الهجوم كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور، مؤكدا أنهما أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما قبل مواجهة ويسكا بالليغا غدا السبت.

وكان بنزيمة كشف دون قصد مؤخرا عن رأيه في شريكه المهاجم فينيسيوس، وسيأمل الثنائي الآن توحيد الصف عندما يلتقي ريال مدريد مع ويسكا في الدوري الإسباني غدا السبت.

وأظهر برنامج "تيليفوت" على التلفزيون الفرنسي بنزيمة وهو يتحدث إلى المدافع فيرلان ميندي عن فينيسيوس بين الشوطين في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

That video is out of context and you don't know if Benzema said all that or Mendy was part of it as well. Obviously they were frustrated and these kind of things happens everywhere. Here is a video of Karim and Ferland discussing with vinicius right after. pic.twitter.com/Lh8Bar7cRT

— El Gato Benzema (@ElGatoKBenzema) October 28, 2020